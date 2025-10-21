Hírlevél

autós hír

Egy egész lakótelep találgatja, hogyan tudott így leparkolni a passatos Salgótarjánban – fotó

Szokatlan helyre parkolt le egy nógrádi autós. Fotó alapján találgatják, hogyan csinálta.
autós hírlakótelepparkolás

Megdöbbentő látvány fogadta október 19-én kora délután a Salgótarján zagyvapálfalvai városrészében élőket. Valaki a lakótelep egyik emeletes házának tövében hagyta a Volkswagen Passatját. A fotó egy salgótarjáni Facebook-csoportban jelent meg, ahol a Nool.hu szerint hihetetlen gyorsasággal terjed a bejegyzés.

Fotó a szokatlan parkolásról:

A kép alapján az autó szinte a fal tövében áll, közvetlenül előtte bokor van, ami felveti a kérdést: hogyan sikerült odaparkolnia a sofőrnek? A csoport tagjai vicces kommentekkel reagáltak, valaki azt írta: „Még jó, hogy az emeletre nem tud felmenni.” Mások humorosan megjegyezték, hogy így nagy valószínűséggel még nagyobb biztonságban érezheti a kocsit.

 

