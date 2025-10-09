Szándékos leszorítás után közúti háború: ritkán látható ámokfutást vettek videóra az M1-esen

Több közlekedő biztonságát is veszélyeztette egy furgonos és egy autós az M1-es autópályán Mosonmagyaróvár környékén. A Bpiautosok.hu olvasója szerint a konfliktus onnan indult, hogy a két sofőr - talán véletlenül - egymásra húzta a kormányt, majd az ablakot lehúzva üvöltöztek egymással.

A felvételt ekkor indította el, nem is maradt el a látványos folytatás. A furgonos kezdésnek a belső sáv melletti szalagkorlátra próbálta szorítani az autót, talán anyagi kár is keletkezett, de ez a videó alapján nem egyértelmű.

Videón a furgonos és autós csatája:

A két sofőr ezt követően egymással fogócskázott, miközben a videó készítője telefonon bejelentést tett a rendőrségen. Az autó vezetője egy ponton félreállt, hogy felmérje a kárt, de a furgonos megállás nélkül továbbhajtott a határ felé, ahol a bejelentést követően félreállították.

