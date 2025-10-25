Felrobbant egy elektromos a gyárban – több mint 100 tűzoltó a helyszínen

Még nem tudjuk pontosan, mi történt a kaliforniai GM Advanced Design Center formatervező központban, csak annyi biztos, hogy ott komoly füstfejlődéssel zajló tűz ütött ki október 23-án. Újságírói kérdésére a General Motors szóvivője azt közölte, hogy egy lítium-ion akkumulátorral ellátott villanymotoros tanulmányautó gyulladt ki és csak az károsodott a tűzben, a lángok nem terjedtek át más autókra vagy az épületre. Se dolgozók, se tűzoltók nem sérültek meg. Mivel komoly füstfejlődéssel zajlott az eset és nagy méretű kereskedelmi létesítményről volt szó, az illetékes pasadenai tűzoltóság 4-es szintűnek minősítette a bevetést és több mint 100 lánglovagot küldtek a helyszínre – akikre úgy tűnik, szerencsére nem volt szükség.

Három éve nyílt meg a 71 millió dollárból felépített pasadenai GM Advanced Design Center, ahol egy tanulmányautó égett ki

Fotó: General Motors

Három éve nyitott meg a GM nagyobb alapterületű Advanced Design Center-e

A General Motors 2022-ben avatta fel a 71 millió dolláros költséggel felépített formatervező- és fejlesztőközpontját Pasadenában, a több mint 32 000 négyzetméteres területen 13 840 négyzetméteres irodában dolgozhatnak a kreatívok és az őket segítő mérnökök. Utóbbiak a között az önvezető technológiát fejlesztő szakemberek is vannak, a különböző érzékelők elhelyezése állandó kapcsolattartást követel a mérnökök és a formatervezők között.

