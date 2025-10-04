A Kia zsolnai gyára nem csak hatalmas, hanem érdekes is

Zsolna természeti adottságai a hegyek ölelése miatt lenyűgöző hátteret adnak a gyárnak, el is gondolkodik az odalátogató, hogy a Kia egyetlen európai üzeme nem is lehetne festőibb környezetben. Csakhogy itt kőkemény üzletről van szó. Hazánkhoz hasonlóan Szlovákia is autóipari nagyhatalom, napjainkban 244 ezer főt foglalkoztat az iparág, sőt a beszállítók további 165 ezer főnek biztosítanak megélhetést. Tavaly közel egymillió autót gyártottak északi szomszédunkban a VW-csoport, a Jaguar Land Rover és a Kia gyárai. Utóbbi, a zsolnai autógyár egészen hatalmas, ugyanis egy 3700 dolgozói létszámmal működő komplexumról van szó, amely éves kapacitása eléri a 350 ezer darabot. Csak összehasonlításképpen: a BMW debreceni gyárából a tervek szerint évente 150 ezer autó gördül majd ki.
Zsolnán nyáron fejezték be a roppant sikeres Ceed modellcsalád gyártását (az XCeed még egy darabig gyártásban marad), a típus helyére a vadonatúj EV4-es villanyautó érkezett, illetve itt készül még a Sportage szabadidő-autó - a tavaly teljes termelés 63%-át tette ki a kompakt SUV. Azonban a Kia telephelye belsőégésű motorokat is gyárt, amit nem csak a zsolnai autók kapnak meg: kaminonok viszik a konszerntárs Hyundai csehországi telephelyére a motorokat, majd viszfuvarként az ott készülő sebességváltókat hozzák a szlovák telephelyre.
Ottjártunkkor heti öt napban folyt a munka három műszakban, a szombat hajnali gyártósor leállás után hétvégén végzik a karbantartásokat.
Érdekes, hogy a több mint 600 robot között a Hyundai által készített darabokat is találni, melyek fáradhatatlanul végzik munkájukat. A karosszériaüzemben kis túlzással nem is találkoztunk élő munkaerővel, ez a gyár leginkább automatizált része. A trendeknek megfelelően a Kia is komoly környeztvédelmi vállalásokkal csökkenti CO2-lábnyomát, a gyár által felhasznált energia nagyrésze vízierőműből érkezik, azonban a festőüzemhez még mindig szükségük van földgázra (Debrecen ebből a szempontból eggyel előrébb jár).
Bár az automatizálás magas fokú és a gyárban különböző segédberendezésekkel igyekszenek csökkenti a szerelősoron dolgozók fizikai igénybevételét, autógyárban tevékenykedni nem egyszerű feladat. A gépek hangja fárasztó és természetes fény szinte alig jut be a csarnokokba, így aztán különösen fontos a szünetekben regenerálódni. Amellett, hogy masszőröket alkalmaznak bizonyos területen dolgozóknak, a harmónia szoba is fontos, ugyanis itt csendben tölthetik el a pihenőidőket a munkavállalók. Azt is megtudtuk, hogy a foglalkoztatottak nagy része több mint 10 éve dolgozik az üzemben, ami mutatja, hogy a Kia megbecsüli a munkaerőt.
Meglepő módon a gyár illetékesei kendezőtlenül avattak be minket a bérekbe, például a szerelősoron tevékenykedő munkavállalók átlagos havi bére bruttó 2500 euró, ami roppant versenyképesnek számít. Miközben a 7 kilométer hosszú gyártosoron kalauzoltak minket, feltűnt a hihetetlen tisztaság, amire a gyár illetékesei viccesen annyit reagáltak, hogy vannak bizonyos részlegek, ahol műteni is lehetne. Ezek után nem lepődtünk meg, amikor beléptünk a kantinba. A dolgozók ötféle szlovák étel és kétféle dél-koreai menü közül választhatnak, előbbiért mindössze egy, utóbbiért pedig két eurót kell fizetni. Hiába akadnak roppant csípős fogások a gyár étlapján, a dél-koreai konyhát 20 év alatt nagyon megszerették a szlovák munkavállalók…