Ezeket mindenkinek tudnia kell a gumikról!

Bár eddig az időjárás meglepően enyhe volt ősszel, hamarosan jönnek a hidegek és egyre többen cserélik le a nyári abroncsot télire. A HTA (Magyar Gumiabroncs Szövetség) ennek apropóján összeszedett egy tízes listát arról, hogy mire kell figyelnünk a gumikkal kapcsolatban.

A jó minőségű gumiabroncs elengedhetetlen a biztonságos autózáshoz

Fotó: Pirelli

1. A gumiabroncs csere fontossága

A nyári szett egyszerűen nem alkalmas téli közlekedésre. Gondoljunk bele: ha a télre is fent hagyott nyári abroncs miatt balesetet okozunk, a kár – akár egyetlen karosszériaelem sérülése esetén is – magasabb lehet, mint egy teljes téli garnitúra ára.

2. Négyévszakos abroncs – kompromisszum, de jó választás is lehet

A négyévszakos abroncsok piaca Magyarországon is nő, ami érthető: használóik megtakarítják az évi két csere költségét, az ezzel járó kényelmetlenséget, valamint a nem használt abroncsok szezononkénti tárolásának díját is. Az elmúlt években a gyártók fejlesztéseinek köszönhetően ez a típus sokat fejlődött, és városi, rövid távú használathoz télen is megfelelő választás lehet. Ugyanakkor a „mindenre jó” abroncs mindig kompromisszum: a téli és nyári abroncs anyaga, keménysége és mintázata eltér, ezért hegyi túrára vagy síelésre ne négyévszakos abronccsal induljunk! Fontos tudni, hogy ezeket a gumikat is rendszeresen gondozni kell: évente legalább egyszer érdemes ellenőriztetni az állapotukat, a profilmélységet, a légnyomást, valamint szükség esetén elvégeztetni a centrírozást. Az egyenletes kopás érdekében ajánlott az abroncsokat időnként - a gyártói ajánlások figyelembevételével - tengelyenként felcserélni

3. Sebességindex: figyeljünk rá!

A téli abroncsok sebességindexe gyakran alacsonyabb, mint a nyáriaké, ezért csak kisebb sebességgel szabad velük közlekedni. Havonta egyszer – vagy tankoláskor – ellenőrizzük a nyomást, beleértve a pótkerékét is, hiszen a megfelelő karbantartás a négyévszakos gumik élettartamát és biztonságát is jelentősen növeli. A túl alacsony nyomás gyorsítja a kopást, növeli a fogyasztást és rontja az irányíthatóságot.

4. Az olcsóbb nem mindig jobb

Az abroncsok között széles a választék méret, ár és minőség szerint, de ismeretlen márkától, kétes eredetű (pl. távol-keleti importból származó) vagy használt gumit venni kockázatos. A használt abroncs rejtett hibái (pl. szerkezeti sérülések) akár életveszélyes helyzetet is okozhatnak. Felszerelés előtt minden abroncsot vizsgáltassunk át szakemberrel. A leszerelt abroncsokat tisztítsuk meg, és ha újat kell venni, ne kapkodjunk – akár fél évünk is van kiválasztani a megfelelőt.