Életveszélyes gyermeküléseket találtak; mutatjuk, mit nem szabad megvásárolni!

A német ADAC és az osztrák ÖAMTC autós klubok rendszeresen készítenek gyermekülésteszteket, a következőt majd október második felében közlik – még folyamatban vannak a többek között laboratóriumi vizsgálatok. Azonban a töréstesztek során két olyan veszélyes konstrukciót is találtak, amelyekről inkább idő előtt figyelmeztetik a nagyközönséget.

Két olyan ülést találtak az ADAC/ÖAMTC gyermeküléstesztjén, amelyek elszabadultak a frontális törésteszten

Fotó: ADAC

Menetirányban védenek, menetiránynak háttal beszerelve életveszélyesek ezek a gyermekülések

Az EuroNCAP-követelményeknek megfelelően végzett frontális törésteszt során a Chipolino Olympus i-Size és a Reecle 360 (amit még ZA10 i-Size és 946i i-Size néven is meg lehet találni kereskedelmi forgalomban) ülése egyaránt elszabadult a menetiránynak háttal történő beépítés során. A Reecle esetén a keresztben befűzött öv tartotta vissza némileg az egyébként a bázistartóból kiszabadult ülést, a Chipolino szabadon repült az utastérben. Mondani se kell, hogy mindkét esetben az ülésben rögzített gyermek súlyos sérülésveszélynek van kitéve, ezért az ADAC nem tanácsolja ezek megvásárlását. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy amikor a frontális törésteszt során menetirányban beszerelve vizsgálták az üléseket, azok jól szerepeltek, de a német jogszabályok szerint kb. 15 hónapos korig a menetiránynak háttal kell szállítani a gyermekeket.

Súlyos sérülés lehet a következménye a rögzítésből kiszabadult gyermekülésnek

Fotó: ADAC

Az ADAC természetesen a gyermekülések gyártóit is megkereste a termékeik szereplése kapcsán. A Chipolino szerint már nem gyártják az Olympus i-Size ülést, az már kifutott termék – ez azonban nem jelenti azt, hogy a kereskedelemben nincsenek bent ragadt példányok. A Reecle a hír közreadásáig nem reagált az ADAC megkeresésére. Az EU-s előírásokat teljesítik az ülések, így aki már vásárolt ilyen gyermekülést, annak nincs esélye azok visszaadására. A biztonság kedvéért azt ajánlják a szakemberek, csak menetirányban beszerelve használják azokat.