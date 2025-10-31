Hírlevél

ADAC

Óriási veszélyben van a gyermek, ha így választunk gyerekülést

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Csak helyesen rögzített ülésben utaznak biztonságban a csemeték. A gyermekülés vásárlásánál ott kell lennie a saját autónak.
Ahogy arról az ADAC és az ÖAMTC autós klubok legutóbbi gyermekülés-tesztje is tanúskodik, még mindig vannak a piacon olyan gyermekülések, amelyek rendelkeznek minden hivatalos jóváhagyással, mégis életveszélyes a használatuk. Ezért szükséges a vásárlás előtt független tesztek alapján tájékozódni arról, milyen védelmet nyújtanak a kinézett darabok. Erre jó hely az internet, a vásárláshoz viszont már muszáj személyesen felkeresni egy boltot.

Három gyermekülés egymás mellett az Opel Combo Life hátsó sorában.
Básárláskor bele kell próbálni a saját autóba a kinézett gyermekülést
Fotó: Opel

Az eladók választ tudnak adni a gyermekülésekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre

Egyfelől a szakboltokban az eladók választ tudnak adni olyan kérdésekben is, amelyekre az interneten esetleg nem sikerült megtalálni a választ, másfelől muszáj belepróbálni az ülést a saját autóba. Milyen könnyen lehet az behelyezni a kinézett ülésre, a mai áramvonalas kialakítás miatt előszeretettel készítenek alacsony hátsó ajtónyílásokat a formatervezők. Megfelelően rögzíthető-e ott a gyermekülés, nem dülöngél-e a párnázáson, kellően hosszú-e a biztonsági öv a megfelelő használathoz. Ezek mind olyan témák, amelyeket az internetes webáruházak fényképei/videói alapján nem lehet eldönteni, személyesen kell megtapasztalni ezeket. Végül, de nem utolsósorban méretváltásnál jön elő a kérdés, hogy milyen könnyen tud a gyermek ki- és beszállni az új ülésébe, és az se utolsó szempont, ha tetszik neki a kinézett darab...
 

 

