Óriási veszélyben van a gyermek, ha így választunk gyerekülést

Ahogy arról az ADAC és az ÖAMTC autós klubok legutóbbi gyermekülés-tesztje is tanúskodik, még mindig vannak a piacon olyan gyermekülések, amelyek rendelkeznek minden hivatalos jóváhagyással, mégis életveszélyes a használatuk. Ezért szükséges a vásárlás előtt független tesztek alapján tájékozódni arról, milyen védelmet nyújtanak a kinézett darabok. Erre jó hely az internet, a vásárláshoz viszont már muszáj személyesen felkeresni egy boltot.

Básárláskor bele kell próbálni a saját autóba a kinézett gyermekülést

Fotó: Opel

Az eladók választ tudnak adni a gyermekülésekkel kapcsolatban felmerülő kérdésekre

Egyfelől a szakboltokban az eladók választ tudnak adni olyan kérdésekben is, amelyekre az interneten esetleg nem sikerült megtalálni a választ, másfelől muszáj belepróbálni az ülést a saját autóba. Milyen könnyen lehet az behelyezni a kinézett ülésre, a mai áramvonalas kialakítás miatt előszeretettel készítenek alacsony hátsó ajtónyílásokat a formatervezők. Megfelelően rögzíthető-e ott a gyermekülés, nem dülöngél-e a párnázáson, kellően hosszú-e a biztonsági öv a megfelelő használathoz. Ezek mind olyan témák, amelyeket az internetes webáruházak fényképei/videói alapján nem lehet eldönteni, személyesen kell megtapasztalni ezeket. Végül, de nem utolsósorban méretváltásnál jön elő a kérdés, hogy milyen könnyen tud a gyermek ki- és beszállni az új ülésébe, és az se utolsó szempont, ha tetszik neki a kinézett darab...

