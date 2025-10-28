Életveszélyes gyerekülések is vannak a piacon!

Az aktuális gyermekülés-teszten 17 eszközt vizsgáltak meg alaposan a német ADAC és az osztrák ÖAMTC autós klubok szakemberei, ezek között találtak 3 veszélyes darabot is, csak 5 érdemelte ki a jó, azaz vásárlásra ajánlott minősítést. Szokás szerint a törésteszt-vizsgálat mellett a kezelést, az ergonómiát és a károsanyag-terhelést is vizsgálták.

Több gyermekülésnél is jobb a védelem, ha nem használja az ember az opciós Isofix-alapot

Fotó: ADAC

A babahordozóknál a Joie i-Level Pro ér el jó összesített eredményt. Az opcionális Isofix-állomás nélkül jó biztonságot nyújt – feltéve, hogy helyesen rögzítik. A kisgyermekek számára készített üléseknél a Beyond Base Isofix-alappal együtt használt Besafe Beyond 360 az egyetlen, amelyik biztonság és egyéb területen is jó eredménnyel zárt. A gyermeküléseknél a Britax Römer Kidfix Pro és az Axkid Up különösen ajánlott eredménnyel végzett.

Még mindig téma a magas károsanyag-terhelés a gyermeküléseknél

Három gyermekülés olyan gyenge védelmet nyújt, hogy kifogásolható, és így vásárlásra nem ajánlott minősítést kaptak. Ahogy arról már korábban hírt adtak, a Reecle 360 (ZA 10 i-Size néven is megvásárolható) és a Chipolino Olympus i-Size a törésteszten leszerepeltek, komoly sérülésveszélyt jelent a használatuk. A Chipolino esetén ehhez még hozzájön a magas károsanyag-terhelés. A hosszú távú utazásokhoz kifejlesztett Maxi-Cosi Nomad Plus elégséges védelmet nyújt törésteszten, de a törvényi határértéket meghaladó PFAS-kemikália terhelése, ezért minősítették le. Amikor az eredménnyel szembesítette a gyártót az ADAC, azt a választ kapták, hogy 2025 márciusa után már PFAS-mentes a gyártás. Az ADAC/ÖAMTC által tesztelt példány 2024 június/július során készült, nem lehet kizárni, hogy a forgalmazóknál még régi példányokat találni. A gyermekülés gyártásának idejét nem egységes módon jelölik, van, ahol matrica, van, ahol a műanyagba öntött dátum tájékoztat erről.

Az ADAC és az ÖAMTC szakemberei a törvényi elvárásnál szigorúbb vizsgálatokat végeznek, hogy súlyos balesetnél biztosított védelemről kapjon megfelelő információkat a szülő. Az ő részükről fontos, hogy megfelelően tudják kezelni a gyermekülést, biztosan tudják azt rögzíteni az autóban. Ehhez segítséget nyújtanak ugyan az Isofix-alapok, de ahogy a mostani tesztben megtapasztalták a szakemberek, ez nem feltétlen jelent előnyt. A Joie i-Level Pro, Kinderkraft I-Lite és Nuna Arra Flex babahordozók a törésteszt során jobb védelmet nyújtottak a biztonsági övvel rögzítve, mint az opcionális Isofix-alappal.