Ez már a pofátlanság csúcsa: az M86-os pihenőjében rendeztek illegális versenyt – videó

Október 18-án éjszaka több tucat fiatal döntött úgy, hogy találkozót szervez egy vasi kistelepülésre. Az utcákat ellenőrző rendőrök miatt ez végül nem jött össze, de volt B terv: a közeli M86-os gyorsforgalmi út pihenőjébe mentek.

Az illegális gyorsulási verseny résztvevői közel negyven autóval érkeztek a pihenőbe, ahol csaknem százan figyelték az eseményeket. Az autópálya-kezelő egyik útellenőre éppen ellenőrző körutat tartott, amikor észlelte, hogy mi történik a vámoscsaládi pihenőben.

Videón a gyorsforgalmi út pihenőjében rendezett verseny:

Felhívta a résztvevők figyelmét, hogy ha nem hagyják el a pihenőt, akkor értesíti a rendőröket. "Hívd őket nyugodtan" - érkezett a válasz.

A rendőrség gyorsan megérkezett a helyszínre, lezárták a pihenő kijáratát, és egyesével igazoltatták a részvevőket, valamint ellenőrizték az autókat. Az MKIF Zrt. köszönetet mondott a vasi rendőrségnek a gyors segítségért.