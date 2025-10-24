Traffipax: vajon mekkora gyorshajtásnál büntetnek?

A rendőrség 2023-ban eltörölte a traffipaxoknál korábban alkalmazott mérési tűréshatárt, az úgynevezett „toleranciasávot”, így akár már az 1 kilométer/órás sebességtúllépés is büntethető. De csak akkor, ha rendőri intézkedés történik. A telepített, fix traffipaxoknál más a helyzet - írta meg a baon.hu. A törvény úgy fogalmaz, hogy telepített traffipaxos mérés esetén akkor kaphatunk gyorshajtásért közigazgatási bírságot, ha 100 km/óra alatt 15 km/órával vagy 100 km/óra felett 20 km/órával lépjük túl a megengedett sebességet.

A telepített traffipaxok jelentősen csökkentik a gyorshajtások számát

Fotó: police.hu

Nézzük, mikor jön csekk a gyorshajtásért!

Automatikus traffipaxos bírságot csak akkor kaphatunk gyorshajtásért, ha az előbb említett határt átlépjük, vagyis lakott területen belül 50-es táblánál 66 kilométer/órától, lakott területen kívül 90-es táblánál 106 kilométer/órától, míg autópályán 151 km/órás sebességtől büntetnek. Abban az esetben, ha egy telepített traffipax mér be minket, a minimum bírság 50 000 forint: ezt például akkor kaphatja meg az autós, ha lakott területen belül 70 km/órával fotózzák le vagy ha autópályán 155 km/órával hajt. És a csúcs? Magyarországon jelenleg 468 000 forint a gyorshajtásért kiszabható legmagasabb összeg. Persze ahhoz, hogy valaki ilyen csekket kapjon, ahhoz durván meg kell szegni a szabályokat. Ilyet az a járművezető kaphat, aki lakott területen minium 126, országúton 196, autópályán pedig 241 km/órával száguldozik. Sajnos azonban több eset is mutatja, az extrém gyorshajtások még mindig nem egyediek…