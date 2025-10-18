Így lehet lenullázni a pénztárcánkat: ezt kell tudni a gyorshajtásért járó bírságokról!

A rendőrség hosszú évek óta egyre keményebben lép fel a sebességhatárt be nem tartók ellen, ennek is köszönhető talán, hogy a személyi sérüléssel járó balesetek száma csökkenő tendenciát mutat. Mégis ritkaságszámba megy az az autós, aki még sosem kapott gyorshajtásért büntetést. Fontos tudni, hogy hazánkban a gyorshajtókat szabálysértési vagy közigazgatási bírsággal büntetik. Cikkünkben több kérdésre is igyekszünk válaszolni!

A gyorshajtás ellen szigorúan fellépnek!

Fotó: police.hu

Gyorshajtás: mikor kaphatunk szabálysértési bírságot?

Szabálysértési bírságot jellemzően akkor szabnak ki, amikor városon belül kisebb sebességhatár átlépés történik, egészen pontosan ha 15-20 km/óra közötti eltéréssel mérnek be minket 50 km/órás táblánál. Mivel a rendőrség két éve eltörölte a traffipaxokra vonatkozó mérési toleranciát, így akár 1 km/órás túllépés is szankcionálható, feltéve ha a mérés után a helyszínen rendőri intézkedésre kerül sor.

Mekkora lehet a helyszíni bírság?

A gyorshajtás mértékétől függően a helyszíni bírság 5000-50 000 forint lehet.

Mikor kaphatunk közigazgatási bírságot?

A törvény úgy fogalmaz, hogy közigazgatási bírságot akkor kaphatunk sebességtúllépésért, ha 100 km/óra alatt 15 km/órával vagy 100 km/óra felett 20 km/órával lépjük túl a megengedett sebességet. Ebből kiolvasható, hogy például autópályán - a helyszíni rendőri intézkedés esetét leszámítva - 20 km/órás sebességtúllépéstől szankcionálnak.

Helyszíni bírságként 5000 forint a legkisebb kiszabható büntetés

Fotó: MTI

Mekkora a legkisebb és legnagyobb büntetés?

A hazai legkisebb büntetés - az említett helyszíni bírságot leszámítva - tavaly nyár óta 50 000 forint. A legnagyobb büntetés mértéke is nőtt, a korábbi 300 000 forint helyett 468 000 forint a kiszabható maximum. Ezt akkor róható ki, ha például valakit 50-es táblánál 75 km/óra feletti tempóval mérnek be, de a szabályok szerint akkor is 468 000 forintos büntetést postáznak, ha 100 km/órás tempólimitnél vagy felette a megengedetthez képest 110 km/órával gyorsabban hajt a sofőr.

Van lehetőségünk fellebbezni?

A rendőrség a büntetéseknél 50 000 forintos bírság összegig három havi, felette hathavi részletfizetést is engedélyez, illetve ekkora mértékű fizetési halasztás is lehetséges. A bírság ellen - helyszíni büntetésnél - a dokumentum aláírásával már nincs helye fellebbezésnek, de közigazgatási bírság ellen élhetünk ezzel a jogunkkal. A rendőrség lehetőséget biztosít arra, hogy a gyorshajtásról szóló képfelvételt megtekintsük, ehhez a rendőrség honlapján a rendszámot és az iratazonosítót kell megadni.