Brutális gyorshajtástoplista Magyarországon!

Sok autóssal előfordult már, hogy véletlenül túllépte a megengedett sebességet és belefutott egy traffipaxba, azonban vannak kirívó kihágások, amelyekre egyszerűen nincs mentség vagy magyarázat. Hiába mutat csökkenő tendenciát hosszú évek óta a közlekedési balesetben elhunytak száma, minden negyedik, személyi sérüléssel járó baleset oka a gyorshajtás. No de milyen extrém esetek voltak hazánkban?

A rendőrség dolgozik, de így is akadnak hihetetlen gyorshajtások

Fotó: police.hu

Döbbenetes gyorshajtások

A Rendészeti Államtitkárság szerint a Magyarországon valaha mért legnagyobb értéket 2017. augusztus 19-én az M6-os autópályán mutatta a traffipax: 277 km/óra jelent meg a rendőrök kijelzőjén. Az akkor hatályos jogszabály szerint 300 000 forintos bírság volt az autós “jutalma”. Hasonlóan brutális szabályszegést követett el információink szerint az a sofőr, aki tavaly januárban a 21-es úton a 110 km/órás megengedett tempó helyett 228 km/órával hajtott, ráadásul ugyanazon a napon még egyszer lemeszelték - igaz akkor jóval kisebb tempóval hajtott. Azonban az összes közül a legdurvább eset idén áprilisban történ a Zala vármegyei Tótszentmártonon. A rendőrök lakott területen, 50 km/órás korlátozásnál először bemértek egy 124 km/órával közlekedő motorost, akit négy percre rá 169 km/órával követett egy másik kétkerekű sofőrje. Utóbbi szabálysértőre a lehető legmagasabb 468 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki az egyenruhások. Érdekesség, hogy csak tavaly 56 milliárd forint folyt be csak a gyorshajtási bírságokból!