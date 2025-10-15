Hírlevél

traffipax

Brutális gyorshajtástoplista Magyarországon!

22 perce
Olvasási idő: 3 perc
Bár a személyi sérüléssel járó balesetek száma csökken, sajnos még mindig sokan nem tartják be a sebességkorlátozásokat. Összeállításunkban extrém gyorshajtások szerepelnek!
traffipaxgyorshajtássebesség túllépés

Sok autóssal előfordult már, hogy véletlenül túllépte a megengedett sebességet és belefutott egy traffipaxba, azonban vannak kirívó kihágások, amelyekre egyszerűen nincs mentség vagy magyarázat. Hiába mutat csökkenő tendenciát hosszú évek óta a közlekedési balesetben elhunytak száma, minden negyedik, személyi sérüléssel járó baleset oka a gyorshajtás. No de milyen extrém esetek voltak hazánkban?

A rendőrség dolgozik, de így is akadnak hihetetlen gyorshajtások Fotó: police.hu
A rendőrség dolgozik, de így is akadnak hihetetlen gyorshajtások 
Fotó: police.hu

Döbbenetes gyorshajtások

A Rendészeti Államtitkárság szerint a Magyarországon valaha mért legnagyobb értéket 2017. augusztus 19-én az M6-os autópályán mutatta a traffipax: 277 km/óra jelent meg a rendőrök kijelzőjén. Az akkor hatályos jogszabály szerint 300 000 forintos bírság volt az autós “jutalma”. Hasonlóan brutális szabályszegést követett el információink szerint az a sofőr, aki tavaly januárban a 21-es úton a 110 km/órás megengedett tempó helyett 228 km/órával hajtott, ráadásul ugyanazon a napon még egyszer lemeszelték - igaz akkor jóval kisebb tempóval hajtott. Azonban az összes közül a legdurvább eset idén áprilisban történ a Zala vármegyei Tótszentmártonon. A rendőrök lakott területen, 50 km/órás korlátozásnál először bemértek egy 124 km/órával közlekedő motorost, akit négy percre rá 169 km/órával követett egy másik kétkerekű sofőrje. Utóbbi szabálysértőre a lehető legmagasabb 468 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki az egyenruhások. Érdekesség, hogy csak tavaly 56 milliárd forint folyt be csak a gyorshajtási bírságokból!

Sztárfotó: 169 km/órával száguldott a motoros lakott területen Fotó: police.hu
Sztárfotó: 169 km/órával száguldott a motoros lakott területen 
Fotó: police.hu

 

 

 

 

