Ezek a legnépszerűbb használt autók!

Sokan keresnek egymillió forintért járművet, a 3-5 millió forint közötti ársávban kínált használt autók is roppant népszerűek. A Használtautó.hu októberi toplistájából kiderül, hogy ebben az árkategóriában a VW-csoportos modellek iránt a legnagyobb az igény: toronymagasan vezet a Skoda Octavia, 18 800 érdeklődéssel és 3 200 aktív hirdetéssel (október 16-i állapot). A modell átlagára 4,1 millió forint, és közel 205 ezer kilométeres futásteljesítménnyel kínálják a tulajdonosok.

A Skoda Octavia továbbra is roppant népszerű használt autó

Fotó: Autowp

Használt autó: a német modellek dominálnak

A második helyen a Skoda testvérmodellje a Volkswagen Golf szerepel 4,05 milliós forintos átlagárral, és 181 ezer kilométeres átlagfutással, míg a harmadik a Volkswagen Passat lett, 3,99 millió forintos átlagárral és több mint 239 ezer kilométerrel az órájában. A piaci igényekkel kapcsolatban beszédes tény, hogy a negyedik és ötödik helyet a Ford Focus és az Opel Astra szerezte meg, míg a japán modellek közül a Toyota Yaris került a top 10-be, kiemelkedően alacsony, 103 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel. A BMW 3-as és 5-ös sorozat szintén erős érdeklődést váltott ki, bár ezeknél a futásteljesítmény 240–280 ezer kilométer között mozog, és átlagéletkoruk is 14 év feletti.