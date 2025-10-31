Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
használt autó

Ezekből az országokból nagy kockázat használt autót behozni!

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Senki sem szereti, ha átverik. Mutatjuk, melyik országokban kockázatos használt autót vásárolni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
használt autóautós hírkockázatautópiac

Az autóipari adatelemzéssel foglalkozó carVertical minden évben elkészíti Európa járműpiacának átláthatósági elemzését, hogy feltárja, mely országokban a legkockázatosabb használt autót vásárolni. Az elemzés a 2024. szeptember és 2025. augusztus között, a vásárlók által lekért járműtörténeti jelentéseket vizsgálta, méghozzá több mutató figyelembe vételével (hamisított kilométeróra-állások aránya, sérült járművek aránya, átlagos kárérték, importált használt autók aránya, ellenőrzött járművek átlagéletkora). Magyarország idén a carVertical Piaci Átláthatósági Indexének rangsorában a 25 vizsgált ország közül a 18. helyre került, egy pozíciót rontva a 2024-es eredményhez képest. 

Sok kockázatot is rejthet a használt autó vásárlás Fotó: feol.hu
Sok kockázatot is rejthet a használt autó vásárlás 
Fotó: feol.hu

Használt autó: mindig van benne kockázat

A carVertical adatai szerint hazánkban továbbra is számottevő a manipulált futásteljesítményű autók aránya. Az idén vizsgált járművek 5,3%-ánál derült fény visszatekert kilométerórára, átlagosan 82 700 kilométeres eltéréssel a valós futásteljesítményhez képest. A tanulmány szerint a Magyarországon ellenőrzött autók 57,3%-ánál szerepelt sérülésre vonatkozó bejegyzés, ami növekedést jelent a 2024-es 54,9%-hoz képest. A legátláthatóbb piacok listáját az Egyesült Királyság, Olaszország és Németország vezeti: a szigetországban forgalomban lévő járművek mindössze 2,3%-ánál találtak manipulált futásteljesítményt, és csupán 17%-uknál rögzítettek korábbi sérülést. A bal oldali közlekedés miatt az Egyesült Királyság használtautó-piaca kevésbé függ az importtól, a járművek mindössze 2,3%-a érkezik külföldről, ami alacsonyabb kockázatot jelent a helyi vásárlók számára. Az öt legkevésbé átlátható ország mezőnye idén sem változott. A rangsor végén Ukrajna áll, majd Lettország, Litvánia, Románia és Észtország következik. Ezekre a piacokra hasonló tendenciák jellemzők: magas az importált járművek aránya, magas az autópark átlagéletkora is, gyakori a kilométeróra-visszatekerés, és sok a korábban sérült autó.

Hazánkat a középmezőny végére sorolták a felmérésben Fotó. carVertical
Hazánkat a középmezőny végére sorolták a felmérésben 
Fotó: carVertical

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!