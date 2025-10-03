Suzuki-őrület Magyarországon: ezek az autók kelnek el a leggyorsabban

Egy friss kutatás azt elemezte, hogy a magyar használt autó piacon mekkora az egyes típusok forgási sebessége, azaz milyen gyorsan adhatók el: a hasznaltauto.hu megnézte, hogy a modelleknél átlagosan hány nap telik el a hirdetés felkerülésétől a levételéig. Ennek alapján elképesztő Suzuki fölény rajzolódott ki, az első öt helyen ugyanis a gyártó négy modellje szerepel! Az Ignis mindössze 14,9 napos átlagos eladási idővel áll az első helyen, majd szorosan mögé sorolt be a Wagon R+ 15,5 nappal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokán az SX4-es áll 16,6 nappal. A negyedik helyen a Swift található 18 napos átlagos eladási idővel, míg az ötödik leggyorsabban eladható modell a Peugeot 307-es, 18,1 napos értékkel.

A friss statisztika szerint a Suzuki Ignisek kelnek el legyorsabban a használt autók mezőnyében

Fotó: Autowp

A használt autók esetében a japánok bizalomgerjesztők

A siker kulcsa természetesen több összetevőből áll. Egyrészt a rendszerváltás után nem sokkal megnyíló esztergomi gyárból kikerülő termékek sokak számára az első modern autót jelentették - a Suzuki tulajokra jellemző a márkahűség. Másrészt a felsorolásban szereplő autók nemcsak kedvező árukkal hódítanak a roppant árérzékeny magyar piacon, hanem strapabíróságukkal is.

A japán autók megbízhatósági nimbusza ma is töretlen,

a hatalmas legyártott mennyiség miatt pedig az alkatrészárak is kedvezőbbek az átlagnál. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a toplistán szereplő Suzukik alapvetően egyszerű, javarészt szívó benzinmotorral ellátott konstrukciók, ami a fenntartási költségek szempontjából a vevőknek nem hátrányt, hanem sokkal inkább előnyt jelent.