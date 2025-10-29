Sokkoló adatok a használt autók piacáról

Az autóipari adatelemzéssel foglalkozó carVertical több mint 900 nemzetközi adatbázisból, köztük rendvédelmi szervek, kormányzati és állami nyilvántartások, pénzügyi intézmények, valamint apróhirdetési portálok információiból gyűjt adatokat. A vállalat évente több millió járműtörténeti jelentést dolgoz fel, amelyek alapján friss információkkal szolgál a használtautó-piacról, beszámol a legújabb trendekről és egyedi előrejelzéseket készít. A legutóbbi elemzés szerint a dübörgő, magyar használt autók piacán továbbra is jelentős az import, az ellenőrzött autók 50,1%-a külföldről érkezett. Sajnos az ilyen járművek esetében gyakoribb a manipulált kilométeróra-állás vagy eltitkolt sérülés.

Még mindig ömlenek be külföldről a használt autók

Fotó: DasWeltauto

Minden második használt autó sérült

A tanulmány szerint a Magyarországon ellenőrzött autók 57,3%-ánál szerepelt sérülésre vonatkozó bejegyzés, ami növekedést jelent a 2024-es 54,9%-hoz képest. Az átlagos kárérték elérte a 2 900 eurót, vagyis az 1,1 millió forintot. A vizsgált autók átlagéletkora 11 év volt, szemben a tavalyi 11,1 évvel. A carVertical szerint az enyhe csökkenés arra enged következtetni, hogy a magyar vásárlók körében nő a fiatalabb autók iránti igény. Az importált autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen melyet az Opel követ kevéssel előzve a Fordot. Ami az egyes kategóriákat illeti, a behozott autók között a kompaktok (C-szegmens) dominál (25%), amelyet a felső-közép kategóriás (15%) és a kisautók (15%) követnek.