Sokkoló adatok a használt autók piacáról

Rendkívüli

használt autó

Még mindig nagy sláger külföldről behozni járműveket. De a használt autók importja kockázatokat is rejt.
Az autóipari adatelemzéssel foglalkozó carVertical több mint 900 nemzetközi adatbázisból, köztük rendvédelmi szervek, kormányzati és állami nyilvántartások, pénzügyi intézmények, valamint apróhirdetési portálok információiból gyűjt adatokat. A vállalat évente több millió járműtörténeti jelentést dolgoz fel, amelyek alapján friss információkkal szolgál a használtautó-piacról, beszámol a legújabb trendekről és egyedi előrejelzéseket készít. A legutóbbi elemzés szerint a dübörgő, magyar használt autók piacán továbbra is jelentős az import, az ellenőrzött autók 50,1%-a külföldről érkezett. Sajnos az ilyen járművek esetében gyakoribb a manipulált kilométeróra-állás vagy eltitkolt sérülés.

Még mindig ömlenek be külföldről a használt autók Fotó: DasWeltauto
Még mindig ömlenek be külföldről a használt autók 
Minden második használt autó sérült

A tanulmány szerint a Magyarországon ellenőrzött autók 57,3%-ánál szerepelt sérülésre vonatkozó bejegyzés, ami növekedést jelent a 2024-es 54,9%-hoz képest. Az átlagos kárérték elérte a 2 900 eurót, vagyis az 1,1 millió forintot. A vizsgált autók átlagéletkora 11 év volt, szemben a tavalyi 11,1 évvel. A carVertical szerint az enyhe csökkenés arra enged következtetni, hogy a magyar vásárlók körében nő a fiatalabb autók iránti igény. Az importált autók között a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen melyet az Opel követ kevéssel előzve a Fordot. Ami az egyes kategóriákat illeti, a behozott autók között a kompaktok (C-szegmens) dominál (25%), amelyet a felső-közép kategóriás (15%) és a kisautók (15%) követnek.

 

