Még mindig tekerik a használt autók kilométeróráját!

Az autóipari adatelemzéssel foglalkozó carVertical adatai szerint hazánkban továbbra is számottevő a manipulált futásteljesítményű használt autók aránya, és jelenleg semmi sem utal arra, hogy ez a trend a közeljövőben megfordulna. Az idén vizsgált járművek 5,3%-ánál derült fény visszatekert kilométerórára, ami elsőre nem tűnik vészesen soknak, ugyanakkor a visszatekerés mértéke döbbenetes.

Régen manuálisan tekerték vissza a használt autók óráját, ma már szofisztikáltabbak eszközöket alkalmaznak a csalók

Fotó: Newspress

Használt autók: még mindig tekerik az órákat

A carVertical szerint a magyar használt autó piacon átlagosan 82 700 kilométeres eltérés van a valós futásteljesítményhez képest. Ennek az oka viszonylag egyszerű. „A vásárlók többségének megvan az elképzelése az ideális futásteljesítményről: sokan 100 ezer kilométernél kevesebbet futott autót keresnek, másoknál a határ 200 ezer kilométer. A nagyobb futásteljesítményű járműveket jóval nehezebb értékesíteni, ezért egyes eladók a kilométeróra visszatekerésével próbálják kedvezőbb színben feltüntetni az autót és nagyobb haszonra szert tenni” – magyarázza Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője. Pedig a 200 ezer kilométert futott, nagyrészt autópályán használt autó megfelelő karbantartás esetében sokkal inkább kevésbé rizikós választás, mint egy kevesebb kilométeres, de elhanyagoltabb műszaki állapotban lévő jármű.