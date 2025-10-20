Brutális számok a használt autók piacán!

A DataHouse előzetes adatai szerint a tavaly szeptemberi 77 700-hoz képest 4,1 százalékkal több, 80 900 darab személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használt autó piacon az elmúlt hónap során, ami a valaha volt második legnagyobb havi érték - közölte a JóAutók.hu. Szeptember végére sosem volt ilyen magas az adott év belföldi használt autó adásvételeinek száma: míg az előző év háromnegyedévében 680 400, addig az idei év első kilenc hónapjában 699 600 átírást regisztráltak. az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 94 600 darab volt, ami 15,2 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 82 100-as értéket.

A használt autók piaca dübörög, de sok az idős jármű Fotó: kreszvaltozas.hu

Fotó: Mihaly Dombovari

Sok az idősebb használt autó

A forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő személyautók többsége, 58 százaléka már elmúlt 15 éves, és a minimum 20 évet elérők részaránya is 39 százalékot tesz ki. Az érintett autók 21 százaléka a kisautó kategóriába, további 28 százaléka pedig az alsó-középkategóriába tartozik. Érdekesség, hogy a belföldi használtautó-piacon idén is hat márka autói fedik le a teljes forgalom közel felét. Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából eddig közel 73 ezer példány cserélt gazdát, ami 10,4 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,2 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját, sőt, fokozatosan éri be a listavezetőt. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,1 százalékot tudhat magáénak.