Masszívan érintik a pénztárcánkat az új trendek

A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal szeptemberi jelentése érdekes információkat tartalmaz azoknak, akik használt autó vásárlásán törik a fejüket. A 2025 szeptemberében meghirdetett használt autók 38,3%-át 2,5 millió forint alatti áron kínálták, 26,8%-uk a 2,5–5 millió forintos kategóriába esett, 21,6%-ukat 5–10 millió forint közötti áron hirdették, míg 13,4% volt a 10 millió forint feletti árkategóriában. Bár az 87%-át 10 millió forint alatt kínálták, egy év alatt csökkent az olcsóbb autók aránya, és nőtt a magasabb árkategóriájú járműveké: a kínálati átlagár 5,6 millió forint volt, ami enyhe (kb. 3,7%-os) növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Átrendeződés figyelhető meg a használt autók piacán

Fotó: Autó-Motor

Használt autók: csökken a dízelek iránti kereslet

A szeptemberben meghirdetett járművek 49,3%-a volt benzinmeghajtású, 40,9% pedig dízel. A hibridek kínálata 4,1%-os, míg az elektromosoké 5,3% arányt képviselt. A kereslet viszont más képet mutat: az érdeklődések száma az elektromos autók esetében egy év alatt 37,5%-kal, a hibridek esetében 23,1%-kal nőtt, ezzel párhuzamosan pedig a dízel autók iránti kereslet 8,9%-kal, a benzineseké pedig 3,4%-kal csökkent 2024 szeptemberéhez képest. Érdekesség, hogy a dízelautók 220 ezer kilométeres átlagos futásteljesítménnyel kerültek meghirdetésre, szemben a benzinesek 155 ezer kilométeres adatával – vagyis a dízelek átlagosan 41,9%-kal többet futottak. A kínálati árak szerint továbbra is a hibridek a legdrágábbak a használtautó-piacon: szeptemberben 12,06 millió forintos átlagáron szerepeltek a kínálatban. Az elektromos autók esetében 7,1%-os, míg a hibrideknél 0,3%-os árcsökkenés volt tapasztalható egy év alatt. A dízel autók átlagosan 5,7%-kal drágábbak voltak, mint a benzinesek.