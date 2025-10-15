Luxusautókkal csalt el 16,9 milliárdnyi adót egy bűnszervezet!

Az olasz pénzügyőrség (Guardia di Finanza) az Európai Ügyészség bolognai irodájával közösen folytatta le a nyomozást, amelynek a végén egyszerre 15 helyen tartottak házkutatást a hatóságok, és 43 millió eurónyi vagyont – 10 ingatlant, egy autókereskedést, 41 autót (Ferrarik, Lamborghinik és Porschék 3,5 millió euró értékben) és 50 bankszámlát (1,2 millió euró összérték) foglaltak le. A gyanúsítottak több éven keresztül végezték a csalást, a használtautó-import során nem fizették meg az ÁFÁ-t, mintegy 1700 esetben. Az után indult a nyomozás, hogy egy ügyfél a hatóságoknál panaszkodott, hogy nehezen tudja forgalomba helyezni a Németországból importált autóját.

3,5 millió euró értékben foglaltak le luxusautókat a használtautó-importtal kapcsolatos ÁFA csalás miatt

Fotó: Guardia di Finanza

Nem új a használtautó-import során az ÁFA-csalás, de ilyen szervezett struktúrával még nem találkoztak a hatóságok

Nem új jelenség a közterhek be nem fizetése az autóbehozatalnál, de a most lekapcsolt bűnszervezet nagyon szervezetten végezte a csalást, ezért működhetett a rendszer éveken át. Rendszeresen cserélgették azokat a fiktív külföldi cégeket, amelyeket bevontak a csalásba, így mire egy-egy gyanús adószám a hatóságok figyelmét felkeltette, már hónapok óta nem volt aktív a cég. Az vezetett végül a lebukáshoz, hogy a cégek ugyan változtak, de a fizikai kereskedések, amelyek részt vettek a csalásban, végig ugyanazok voltak. A nyomozás alapján 43 millió eurót, azaz 15,9 milliárd Ft-nyi ÁFA befizetés nem történt meg, ezért foglalták le a gyanúsítottaktól a vagyontárgyaikat. Az gyanúsítottak szabadlábon védekeznek, büntetési tételükről később dönt a bíróság.