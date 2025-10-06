Brutális, amit az új Teslák tudnak!

A Tesla eladásai az év elején drámaian visszaestek, most azonban újult erőre kapott Elon Musk márkája, a harmadik negyedévben közel félmillió autót értékesítettek. A becslések szerint idén 1,6 millió legyártásával számolnak, aminek oroszlánrésze a Model 3-as és szabadidő-autó megfelelője, a Model Y. Hogy jobban sikerüljön az év végi hajrá, alaposan felfrissítették a két slágertípus technikáját! A Model 3-as esetében új első kamerát alkalmaznak, amely mosóberendezést és beépített fűtést kapott, így rossz időjárási körülmények között is “lát”, illetve a vásárlói visszajelzések miatt új irányjelző kart használnak. De a lényeg a hatótávolság!

A Model 3 esetében a lapos karosszéria is hozzájárul a hatalmas hatótávolsághoz

Fotó: Tesla

Bőven 700 kilométer felett is lehet a hatótávolság

A lényeg azonban az átdolgozott akkumulátorcsomag, a nagyobb sűrűségű cellákkal rendelkező teleppel megnőtt a hatótávolság. A Model 3 esetében ez azt jelenti, hogy a bázismodell 513 helyett 554 kilométert tud megtenni, a hátsókerékhajtású Long Range kivitel pedig 702 helyett 750 kilométerre elegendő energiát tud vételezni egy töltéssel. Az első információk alapján a Model Y Long Range összkerékhajtású változata is megkapja a modernebb akkumulátort, így a szabadidő-autó mostantól 629 kilométeres hatótávolságot kínál a korábbi 586 kilométerhez képest.