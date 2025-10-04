Na, ez a kemény! Hihetetlen dologgal kacérkodtak a műszaki-szakik – ilyen autóbuszt se látni minden nap

Manapság többféle hibridet is kínálnak a gyártók, léteznek lágy-, öntöltő- és plug-in hibridek is. Mindegyikben közös, hogy az üzemanyag takarékosság és a környezetvédelmi szempontok jegyében születtek. A hibridek története azonban nagyon régre nyúlik vissza, a Mercedes és az MAN már a 60-as évek végén készítettek hibrid hajtású, kísérleti buszokat. Az Autó-Motor 1970-ben közölt cikket az akkoriban forradalminak számító technikáról.

Manapság már elterjedtek a hibrid autóbuszok, 1970-ben viszont szenzációnak számítottak

Fotó: Autó-Motor

Íme, a hibrid hajtás 1970-ből

Az egészségügyi hatóságoknak már jó ideje igen komoly gondot okoz a nagyvárosok levegőjének szennyezettsége. Az ellene folytatott küzdelem első lépéseként igyekeznek a sok füsttel járó széntüzelést kiküszöbölni a sűrűn lakott területeken. Ám a kőszénfüst helyébe, sajnos, egy sokkal alattomosabb ellenség lépett: a benzin- és Diesel-üzemű motorok égésterméke, a kipufogógáz. A belsőégésű motorok munkahengereiben a tüzelőanyag elégése nem tökéletes, az égéstermékek sok szenet és hidrogént tartalmaznak. Újabb kutatások kimutatták, hogy a levegő szénmonoxid (széngáz)-, szénhidrogén- és széntartalma biológiailag káros az emberre. A kipufogógázban ezenkívül megtalálható benzpirén éppenséggel rákkeltő hatású. A szürke, átlátszatlan nagyvárosi köd — a smog — keletkezésében éppen a felsorolt szénvegyületek játszanak jelentős szerepet. A szénmonoxid veszélyességére jellemző, hogy a belélegzett levegőben levő 0,01% még nem veszélyes, de már 0,3% zárt helyiségben 30 perc alatt halált okozhat. A smog-veszély komolyságára csak egyetlen adattal akarunk rámutatni: 1968-ban az Egyesült Államokban 78 millió gépkocsi volt forgalomban, amelyek becslés szerint naponta 28 800 tonna szennyező anyagot juttattak a levegőbe.

Tokióban azzal a tervvel foglalkoznak, hogy gázálarccal látják el a közlekedési rendőröket, akiket már most is kétórai szolgálat után mindenképpen fel kell váltani, mert ennél hosszabb szolgálatnál mérgezési tünetek jelentkeznek rajtuk.

Különleges éghajlati viszonyok mellett — Los Angeles légtere évente mintegy 100 napig abszolút szélmentes — sürgős beavatkozás szüksége jelentkezik, és igen szigorú hatósági rendeletek írják elő a kipufogógázok összetételét a híres California Test alapján. A levegőszennyezés csökkentésére különböző megoldások születtek, amelyek mind a kipufogógáz mérgező alkatrészeinek kiküszöbölésére törekednek. Az eljárások költségesek és amellett nem feltétlenül célravezetők.