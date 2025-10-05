Az oldalajtó közepén van a 650 lóerős Honda Prelude kipufogója!

Az elmúlt két évben nem termett sok babér a Honda Civic Type R versenyautónak a japán Super GT bajnokságban, annak is a GT500 királykategóriájában, ahol a Toyota GR Supra GT500 és a Nissan Z Nismo GT500 az ellenfelei. Jövőre azonban már a győzelemre hajt a Honda, ennek érdekében elkészítették az új Prelude alapján a Prelude GT versenyautót.

Jobb aerodinamikai tulajdonságokkal bír a Honda Prelude GT, mint a korábbi Civic Type R GT

Fotó: Naoki Kobayashi / Honda

A Honda Prelude GT 2,0 literes turbómotorja 650 lóerős

Csak megjelenésében hasonlít az utcai autóra a Honda Prelude GT, amelynek alapját egységes karbon monocoque utascella jelenti (a japánok kitartanak az anno a DTM-mel közös megoldás mellett), a motor a gyártó által fejlesztett 2,0 literes négyhengeres turbó. Utóbbi teljesítménye valahol 650 lóerő körül van, a verseny során maximált szállítási teljesítményű benzinpumpa korlátozza a tényleges teljesítményt; ez hatfokozatú szekvenciális váltón keresztül hajtja a hátsó kerekeket. A konstrukció legérdekesebb része, hogy a kipufogót a jobb oldali ajtó közepén vezetik ki.

Ott figyel a jobb oldali oldalajtó közepén a kipufogócső

Fotó: Naoki Kobayashi

A 2026-os szezonban fokozódik a verseny a Super GT bajnokságban, mivel lazítanak az aerodinamikai előírásokon. Eddig egységes volt az aerodinamikai csomag minden autón, jövőre már a tengelyvonal magasságában húzódó ún. design vonal alatti légterelőket módosíthatják a gyártók. Az óriási, mintegy fél méterre hátrafelé kinyúló rögzített hátsó szárnyhoz nem nyúlhatnak a csapatok. A Honda Prelude áramvonalasabb formájával jobb kiindulási helyzetben van az ötajtós Civichez képest, ezért jobb eredményeket várnak tőle, főleg, hogy jövőre a két ellenfél az aerodinamikai módosításoktól eltekintve változatlan autóval áll majd rajthoz.

