Beszántotta V8-asát a Jeep – helyette jön az elektromos szörnyeteg

Amikor arról volt szó, hogy óriási méretű modellel koronázza meg a kínálatát a Jeep, rögtön két modellt is elkészítettek a létraalvázon, a Wagoneer és a Grand Wagoneer között leginkább felszereltségbeli különbségek voltak. Azért indokolt a múlt idő használata, mert alig négy évvel a rajtot követően bejelentették a Wagoneer búcsúját – ha már nagy autót vesznek, az emberek nem spórolnak az extrákon –, a 2026-os modellévtől kezdve egyedül a Grand Wagoneer marad a piacon.

Fotó: Stellantis / Jeep

Az orr átalakításánál a korábbi erőteljes vízszintes tagolás helyett függőlegesen nyújtják a megjelenést az új T alakú menetfényekkel és az átalakított lökhárítóval, eltüntették a karosszéria külsejéről a krómdíszeket. A Jeep Grand Wagoneer a nagyságról és a luxusról szól – 545, illetve 575 cm hosszú karosszéria közül lehet választani –, ezért ebből nem készítenek kőkemény terepjáró-kivitelt, helyette a Summit nevű csúcs-felszereltséget kínálják nyílt pórusú fabetétekkel, elöl és a középső sorban fűthető-szellőztethető ülésekkel, 23 hangszórós McIntosh hifivel. Ehhez alapáron performált Nappa-bőr kárpitot adnak, felár ellenében kérhető steppelt varrású Palermo-bőrkárpit is, akár Ruby Red színben. Az extrafelszerelések között található fel-a-fejjel kijelzőnél kétszeresére növelték a szélvédőn kijelzőnek használt felület méretét.

Merészebb vörös belső is kérhető a még több extrához

Fotó: Stellantis / Jeep

Ez Jeep lesz az első USA-beli autó hatótávnövelős-elektromos hajtással

Amíg a Ram haszonjármű-márkánál épp reneszánsza van a Hemi V8-as motoroknak, az alvázon osztozó Jeep Grand Wagoneer esetén nem lehet ilyenre számítani. Alapmotornak marad a 3,0 literes, soros hathengeres biturbó, a 426 LE/635 Nm teljesítményszint viszont Wagoneer-örökség; ez a motor a Grand Wagoneer esetén 517 LE/678 Nm illetve később 547 LE/706 Nm teljesítménnyel volt elérhető. Azért vettek vissza a benzinmotorból, mert inkább az új hatótávnövelős-elektromos hajtás felé akarják terelni a vásárlókat – mármint azokat, akik nem az akkumulátoros-elektromos Wagoneer S-t választják. Utóbbit a Ram márka évekkel ezelőtt már bejelentette, de még mindig várni kell az érkezésére. Alapvetően egy villanyautóról van szó, 656 LE/840 Nm rendszerteljesítményű két hajtómotoros összkerékhajtással, az energiaellátásról egy 92 kWh kapacitású akkumulátor gondoskodik, de van a fedélzeten egy 3,6 literes szívó V6-os is, ami egy 130 kW teljesítményű generátort hajt, ami az akkumulátort táplálja. Ennek az autónak 5 másodpercnél fürgébb 0-96 km/óra gyorsulást és egy feltöltéssel (benzin és áram) 805 km-t meghaladó hatótávolságot mondanak, pontos értékek majd később lesznek.

