285 lóerős BMW-vel tanult vezetni egy nő, több autót rommá tört Szombathelyen - videó

A fiatal nő a barátnőjétől kapta kölcsön az autót, ami amúgy nem is az övé, hanem a párjáé. A gyakorlás a lehető legrosszabbul sült el: a jogosítvány nélküli nő összesen hat autót tört össze a parkolóban.

A legrosszabbul egy Ford tulajdonosa járt, aki szintén fiatal nő. Az autóját a BMW feltolta a töltésen, majdnem a járdáig - írta a 112press.

Videón a jogosítvány nélküli sofőr pusztítása:

A rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügyben, az alkoholszonda mindkét nőnél negatív eredményt jelzett.