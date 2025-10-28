285 lóerős BMW-vel tanult vezetni egy nő, több autót rommá tört Szombathelyen - videó

A kölcsönkapott BMW-n kívül öt másik autót tört össze egy nő Szombathelyen. Jogosítvány nélkül gyakorolta a vezetést egy lakótelepen.
A fiatal nő a barátnőjétől kapta kölcsön az autót, ami amúgy nem is az övé, hanem a párjáé. A gyakorlás a lehető legrosszabbul sült el: a jogosítvány nélküli nő összesen hat autót tört össze a parkolóban.
A legrosszabbul egy Ford tulajdonosa járt, aki szintén fiatal nő. Az autóját a BMW feltolta a töltésen, majdnem a járdáig - írta a 112press.
Videón a jogosítvány nélküli sofőr pusztítása:
A rendőrség szabálysértési eljárást indított az ügyben, az alkoholszonda mindkét nőnél negatív eredményt jelzett.
