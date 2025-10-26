Hírlevél

Kidobott egy csikket a kocsiból a pirosnál, szenzációs, ahogy a mögötte álló reagált - videó

Nem köszönte meg egy autós, amit szemetelés miatt kapott. A maga módján tett rendet a kamerás.
Balra kanyarodásra várakozott a kamerás autó vezetője Lengyelországban, amikor észrevette, hogy az előtte álló kocsiból egy csikket hajítottak ki. A férfi azonnal kiszállt, felvette a csikket, és elegánsan visszaküldte a feladónak.

Egy próbát megért a dolog, de a szemetelő sem jött zavarba, újra kidobta a csikket a kocsiból. A feltöltő ezzel kapcsolatban azt írta, hogy hallotta ugyan az ajtó csapódását, de nem vette észre, hogy a nő újra kidobta a szemetet.

A kamerás autó felvétele:

 

