Károsanyag-kibocsátás: minden hatodik járműnél problémát találtak

A Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció 29 éve minden esztendőben arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég, ha csak az időszakos műszaki vizsgálat alkalmával megfelelő a gépjármű állapota, azt folyamatosan fenn kell tartani. Az öt napon át tartó akció keretében Budapesten naponta három-három helyszínen zajlott a károsanyag-kibocsátás ellenőrzése, Debrecenben, Győrben és Szegeden pedig egy-egy helyszínen vizsgálták a gépjárművek állapotát a kormányhivatalok szakemberei - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium. A gépjárműveket a műszaki vizsgálóállomásokon is alkalmazott technológiákkal, a benzines autókat gázelemzővel, a dízeljárműveket füstölésmérővel vizsgálták. A szemrevételezés során szivárgásokat, a környezetre ártalmas meghibásodásokat és szabálytalan módosítások nyomait keresték.

Az akció tanulsága: az autók károsanyag-kibocsátása pozitív tendenciát mutat

Fotó: Autó-Motor

Károsanyag-kibocsátás: a teherautók jobban állnak

A szakemberek összesen 790 db gépjárművet – 456 személyautót, 296 kisteher-, 9 nehézteher-gépjárművet és 9 nyerges vontatót – ellenőriztek. A vizsgálatok során 133 esetében találkoztak problémával, ebből 84 esetben állapítottak meg valamilyen hiányosságot. Az akció keretében végzett mérések során 54 gépjármű esetében volt szükség a műszaki vizsgára történő berendelésre és 38 esetben a gépjárművek többszörösen meghaladták a környezetvédelmi besorolásukban meghatározott károsanyag-kibocsátás felső határértékét. Ezeknek a gépjárműveknek időszakos műszaki vizsgálaton kell részt venni.

A több évtizede futó akciónak köszönhetően a tapasztalatok már hosszabb időtávon is összevethetők. Az ezredforduló környékén a dízelmotoros gépjárművek fele, a benzinesek kétharmada felelt meg hiánytalanul az előírásoknak. A technológiai fejlődésnek, a szigorúbb kritériumoknak, valamint a rendszeres ellenőrzésnek is köszönhetően az elmúlt években a vizsgált járműveknél átlagosan már jóval kevesebb esetben találtak jelentős hibát a szakemberek.

2025-ben a vizsgált 456 db személygépjárműből 80,3%, a 296 db könnyű tehergépjárműből 86,5% és a 29 db tehergépjárműből 89,7% felelt meg teljes egészében az elvárásoknak.

A nyerges vontatók hibátlannak bizonyultak, de az alacsony darabszám (9 db) miatt ebből nem vonható le általános érvényű következtetés. Míg a gázolajjal üzemelő járművek környezeti állapota negyedszázada még jelentősen elmaradt a benzinesekétől, egy évtizede ez megfordult, és idén már jobb megfelelőségi arányt értek el, köszönhetően a frissebb gépjárművek által használt AdBlue rendszereknek, amelyek nagyban csökkentik a dízel üzemű gépjárművek környezetkárosító hatásait.