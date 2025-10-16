Jajj, nem hiszi el, mit csinált ez a nő az autójával!

Bár azt gondolnánk, néha egy szimpla kerékcsere is tud gondot okozni. Az igazat megvallva itt inkább a nő okozott gondot magának és az autójának, mégpedig azzal, hogy nem tett éket a hátsó kerék alá, vagy csak nem húzta be a kéziféket.

Nézni is rossz, ami történik!

Miután levette az első kereket, az autó egyensúlya megrogyott, azt pedig már az emelő sem tudta megfogni, hogy a nagy fekete limuzin a hasára essen. No comment, pedig sokszor egy-egy olcsó trükk is elég a maszek szervizelés sikeréhez!