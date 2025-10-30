Guinness-bejegyzést ért, milyen messzire jutott egy feltöltéssel a Kia villanymotoros kisteherautója

Anno a Cee’d érkeztével váltott arculatot a Kia Európában, amibe már nem fértek bele a könnyű haszonjárművek. Most, hogy elbúcsúzott a kompakt Ceed, visszatértek a teherautók világába, az akkumulátoros-elektromos PV5-össel akarnak komoly szereplővé válni az európai piacon. Nemrég indult meg a jármű forgalmazása, ehhez időzítették a Guinness-rekord kísérletet, amely sikerrel zárult: a 416 km-es szabványos hatótávolságú PV5 Cargo Long Range kivitelével egy feltöltéssel 693,38 km-es távolságot tettek meg!

Közúti forgalomban, teljes terheléssel állították be a Guinness-rekordot

Fotó: Kia

Pontosan felügyelték a Guinness-rekord beállítása során a Kia PV5-öst

Nem módosítottak semmit a járművön, amelyet ráadásul a megengedett maximális terheléssel – jelen esetben 665 kg – vezetett George Barrow haszonjárműves szakújságíró és Christopher Nigemeier, a Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) vezető mérnöke. Szeptember 30-án került sor a rekord beállítására, Frankfurttól északra jelöltek ki egy 58,2 km hosszú, városi és országúti szakaszokat egyaránt tartalmazó, 370 méteres szintkülönbséggel rendelkező kört, amelyet aztán 22 óra 30 perc alatt tucatszor tettek meg – amíg az utolsó körön teljesen meg nem állt az autó.

22 és fél óra alatt tették meg a 693,38 km-t

Fotó: www.weigl.biz

A rekordkísérletnél a TÜV Hessen és a buck Vermessung szakemberei felügyelték a rakodási folyamatot, és ellenőrizték a súlyra vonatkozó előírások betartását – a mérleg 4 kg-os mérési pontossággal 2652 kg-os tömeget rögzített. A jármű mozgását GPS-nyomkövetés és fedélzeti kamerák rögzítették folyamatosan. Indulás előtt a PV5 akkumulátorát 100%-ra feltöltötték, majd a töltőcsatlakozót és a raktér ajtaját lezárták a 22 órás és 30 perces út végéig.

Fotó: Kia

„Noha a Kia új szereplő a haszongépjármű-piacon, ez a rekord bizonyítja a Kia első PBV-jének sokoldalúságát és innovációját, megmutatva, hogy komoly versenytársak vagyunk” – mondta Marc Hedrich, a Kia Europe elnöke és vezérigazgatója. „Az a tény, hogy célközönségünk nagy része ezzel a változattal akár két teljes munkanapot is végigdolgozhat egyetlen töltéssel, önmagáért beszél a valós használhatóság tekintetében. A PV5 az energiahatékonyságot, a rugalmasságot és az intelligens összekapcsolhatóságot egyesíti egy járműben.”