Bajban a konkurencia, érkezik az Európában fejlesztett kínai villany-SUV

Azzal tűnik ki a kínai villanyautó-startupok mezőnyéből a Leapmotor, hogy valójában nem akar kitűnni onnan. Autói mentesek az öncélú formai játszadozásoktól, a most a márkakereskedésekbe érkező B10-es kompakt szabadidő-autó például a kötelező kettéosztott fényszóró mellett megszaggatott menetfény-csíkokkal büszkélkedhet, és ennyi. Mintha nem is kínai villany-SUV lenne, sehol egy utalás a távol-keleti kultúrára. Bent is józan a kialakítás a műanyag-műbőr burkolatokkal. Vannak praktikus tárolási lehetőségek, ami hiányzik, az a fizikai kapcsoló. Kulturális különbségekre hivatkoztak az illetékesek, de javulást ígérnek: egy csoport fejlesztőmérnök már dolgozik azon a gyári tartozékként forgalomba kerülő kapcsolósoron, ami majd a márka autóiba utólag beépíthető lesz.
Minden ott van a kínai villany-SUV fedélzetén, amire a hétköznapok során szükség lehet
Nem mintha nagyon hiányoznának, a 14,6 colos központi képernyőn mindig elérhetőek a legfontosabb gombok. Alul sorakoznak az állandó menüpontok, majd egy személyre szabható csempéket tartalmazó sáv következik, és bőven jut még hely a képernyőn az alkalmazásoknak is. A próbált Design csúcs-felszereltségnél például élő forgalmi adatokat is megjelenít a navigáció – egyelőre a TomTom adatait használják, de tárgyalnak a Google-lal is –, érdekes látni, hogy a műszeregységben a leolvasott, középen a térkép-adatbázisban szereplő sebességértéket jelenítik meg; a sofőrre bízzák, hogy a sok esetben eltérő sebesség-értékek közül melyiket tartja be. Tűéles a grafika és gyors a működés, igaz, az ikonok mérete lehetne nagyobb, hogy könnyebb legyen azokat eltalálni haladás közben. Szoftver-definiált járműként évente két frissítéssel számolhatnak a tulajdonosok, új funkciókkal és alkalmazásokkal. Például az összes B10-es alkalmas a vezetéknélküli telefoncsatlakoztatásra (Android Auto, Apple CarPlay), de licencelési gondok miatt ez a funkció csak 2026. január elsejétől aktiválódik az autókban – távoli frissítéssel.
Külső méretei alapján a kompakt kategóriába tartozik a B10-es, épp csak túllépi a 4,5 métert a hosszt, azonban a szegmens legtágasabb utasterével büszkélkedhet. Elöl átlagos, hátul már-már pazarlóan tágas a helykínálat, az ülőlap magasan van a padlóhoz képest, és elég hely jut a fejnek még úgy is, hogy hagyományos, elhúzható vászon árnyékoló került az üvegtetőhöz. Akár pihenésre is lehet használni a belső teret azáltal, hogy az első üléseket a le lehet fektetni. Ilyenkor nem kényelmes ágy, hanem kanapéágy jön létre, szigetként kiemelkedő könyöklővel – ez is több a semminél. A csomagtér mérete átlagos a 430 literrel, amihez még hozzájön egy 25 literes tálca az első fedél alatt a töltőkábel(ek) számára. A süllyesztett kilincsek mechanikusak, az első részt megnyomva ugranak elő az oldalfalból; végszükség esetére a vezetőülés alatt a padlón egy kapcsos zsebben üvegtörő kalapácsot is elhelyeztek.
Pragmatikusság jellemzi a Leapmotor filozófiáját, az ügyféligényekhez alakítja autóit. Például a B10-es 400 voltos nagyfeszültségű rendszert kap, mert alapvetően városi-elővárosi forgalomban használják majd, az ügyfelek jellemzően otthon/munkahelyen töltik autójukat, fontosabb a pár perces villámtöltési-idő nyereségnél az olcsóság. A Leapmotor mérnökei határozták meg az akkucellák kémiáját, amelyet a CATL gyárt nekik, ezzel az LFP-kémia technológiai határát feszegető 168 kW-os töltési csúcsot tudnak. Másodlagos bónusz, hogy nincs nettó meg bruttó kapacitás érték, az 56,1 és 67,4 kWh a teljes, egyben a hasznos kapacitás. Azért merték elhagyni a biztonsági puffert, mert olyan fejlett a hőmenedzsment/cellafigyelő algoritmus, hogy az autó előre szól, ha probléma van, és az ügyfélnek ilyenkor még van pár száz kilométere, hogy a legközelebbi márkaszervizbe eljusson – ahol az autó által küldött jelzés alapján már felkészülten várják a szerelők a problémás autót.
Annyiból a legeurópaibb kínai villanyautó a Leapmotor B10-es, hogy annak végső hangolását a Stellantis menetdinamikai csapata végezte a Balocco tesztközpontban. Egy évvel ezelőtt küldték az első álcázott prototípusokat Olaszországba, ahol hat hónapon dolgoztak rajtuk a fejlesztők, majd a Kínába küldött adatok és javaslatok alapján készült a végső hangolás. A többi kínai autóhoz képest nem olyan kényelmes a felfüggesztés, érezhetően halad át a csatornafedeleken és fekvőrendőrökön, de nincs is akkora karosszériadőlés kanyarban. A fékenergia-visszatermelés mértéke menüből három fokozatban állítható, ahogy az elektromos kormányszervo és a gázpedál-érzékenység is. A kormányzás érzéketlen, de mivel egy hétköznapi feladatok elvégzésére szánt, (villanyautók között) olcsó szabadidő-autóról van szó, oda ez is megfelel. Jó erőben van, de nem sportos a B10-es szabadidő-autó, amelynek egyébként olyan gyors az elektromos rendszere, hogy még a kipörgésgátló szerepvállalása előtt a hajtómotor teljesítményleadásának szabályozásával akadályozza meg a hátsó kerék túlforgását laza talajon. Ahogy az a villanyautóktól megszokott, nagyon csendes az utastér, épp ezért feltűnő az országúti tempónál a B oszlop felől hallható élesebb, gyorsforgalmi úton az A oszlop felől jövő tompább szélzaj.
MŰSZAKI ADATOK
|Leapmotor B10
|EV360
|EV435
|Hajtómotor hátul (kW/LE/Nm):
|160/218/240
|160/218/240
|Hossz./szél./mag./tengelytáv (mm):
|4515/1885/1655/2735
|4515/1885/1655/2735
|Csomagtér hátul (l):
|420-1700
|420-1700
|Akkukapacitás (kWh):
|56,2
|67,1
|Hatótávolság (WLTP, km):
|362
|435
|Saját tömeg/terhelhetőség (kg):
|1780/435
|1845/445
|Gyorsulás 0-100 km/h (s):
|8
|8
|Szabványos átlagfogyasztás (kWh/100 km):
|16,8
|17,3
|A típus alapára:
|12 990 000
|13 690 000