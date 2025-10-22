Bajban a konkurencia, érkezik az Európában fejlesztett kínai villany-SUV

Azzal tűnik ki a kínai villanyautó-startupok mezőnyéből a Leapmotor, hogy valójában nem akar kitűnni onnan. Autói mentesek az öncélú formai játszadozásoktól, a most a márkakereskedésekbe érkező B10-es kompakt szabadidő-autó például a kötelező kettéosztott fényszóró mellett megszaggatott menetfény-csíkokkal büszkélkedhet, és ennyi. Mintha nem is kínai villany-SUV lenne, sehol egy utalás a távol-keleti kultúrára. Bent is józan a kialakítás a műanyag-műbőr burkolatokkal. Vannak praktikus tárolási lehetőségek, ami hiányzik, az a fizikai kapcsoló. Kulturális különbségekre hivatkoztak az illetékesek, de javulást ígérnek: egy csoport fejlesztőmérnök már dolgozik azon a gyári tartozékként forgalomba kerülő kapcsolósoron, ami majd a márka autóiba utólag beépíthető lesz.

Olcsó, tágas, gazdagon extrázott, csendesen és kényelmesen halad - ami fontos, azt tudja a Leapmotor B10 kínai villany-SUV

Fotó: Leapmotor

Minden ott van a kínai villany-SUV fedélzetén, amire a hétköznapok során szükség lehet

Nem mintha nagyon hiányoznának, a 14,6 colos központi képernyőn mindig elérhetőek a legfontosabb gombok. Alul sorakoznak az állandó menüpontok, majd egy személyre szabható csempéket tartalmazó sáv következik, és bőven jut még hely a képernyőn az alkalmazásoknak is. A próbált Design csúcs-felszereltségnél például élő forgalmi adatokat is megjelenít a navigáció – egyelőre a TomTom adatait használják, de tárgyalnak a Google-lal is –, érdekes látni, hogy a műszeregységben a leolvasott, középen a térkép-adatbázisban szereplő sebességértéket jelenítik meg; a sofőrre bízzák, hogy a sok esetben eltérő sebesség-értékek közül melyiket tartja be. Tűéles a grafika és gyors a működés, igaz, az ikonok mérete lehetne nagyobb, hogy könnyebb legyen azokat eltalálni haladás közben. Szoftver-definiált járműként évente két frissítéssel számolhatnak a tulajdonosok, új funkciókkal és alkalmazásokkal. Például az összes B10-es alkalmas a vezetéknélküli telefoncsatlakoztatásra (Android Auto, Apple CarPlay), de licencelési gondok miatt ez a funkció csak 2026. január elsejétől aktiválódik az autókban – távoli frissítéssel.

Nem vitték túlzásba a hangulatvilágítást, egyébként is a józanság jellemzi az autót

Fotó: Leapmotor

Külső méretei alapján a kompakt kategóriába tartozik a B10-es, épp csak túllépi a 4,5 métert a hosszt, azonban a szegmens legtágasabb utasterével büszkélkedhet. Elöl átlagos, hátul már-már pazarlóan tágas a helykínálat, az ülőlap magasan van a padlóhoz képest, és elég hely jut a fejnek még úgy is, hogy hagyományos, elhúzható vászon árnyékoló került az üvegtetőhöz. Akár pihenésre is lehet használni a belső teret azáltal, hogy az első üléseket a le lehet fektetni. Ilyenkor nem kényelmes ágy, hanem kanapéágy jön létre, szigetként kiemelkedő könyöklővel – ez is több a semminél. A csomagtér mérete átlagos a 430 literrel, amihez még hozzájön egy 25 literes tálca az első fedél alatt a töltőkábel(ek) számára. A süllyesztett kilincsek mechanikusak, az első részt megnyomva ugranak elő az oldalfalból; végszükség esetére a vezetőülés alatt a padlón egy kapcsos zsebben üvegtörő kalapácsot is elhelyeztek.