Kínos hibát követett el a rendőrautó egy szolnoki zebránál – videó

Rendőrautó vezetője követett el hibát egy szolnoki gyalogátkelőnél, az esetről fedélzeti kamerás felvétel is készült. A Bpiautosok.hu olvasójának videóján elsőre talán nem egyértelmű, mi volt a hiba: sokan azt gondolhatnák, hogy a bal oldalon a gyalogátkelőre lelépő gyalogos miatt történt a szabálysértés.

De nem: az osztott pályás úttesten a balról érkező gyalogosnak még nem kellett elsőbbséget adni, hiszen a rendőrautó sofőrje nem akadályozta a gyalogos átkelését.

Videón a rendőrautó szabálysértése:

Van viszont egy szabály, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A rendőrautó ugyanis párhuzamos közlekedésre alkalmas úton a gyalogátkelő előtt álló autó mellett haladt el – ami tilos!

A videó második fele Csepelen játszódik, itt egy nagy lendülettel kanyarodó autós koccant neki egy babakocsinak. Sérülés szerencsére nem történt.