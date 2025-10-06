Elavult szabályok, modern járművek – teljes KRESZ-átírás jöhet

Az elmúlt fél évszázadban nagyot változott a világ, különösen az utóbbi időben gyorsultak fel az események. Fél évszázada az autórádió is ritka volt, ma már érintőképernyős fejegység nélkül szinte nincs is autó a piacon; egyre több minden vonja el a sofőr figyelmét a vezetésről. A vezetőtámogató rendszerek önkéntes/előírt terjedése sem tud ez ellen hatni. Régen még műszaki ismereteket fali táblán kellett gyakorolni, ma már a hallgatók többsége digitálisan készül fel az elméleti vizsgára. Pár éve még nem is léteztek, ma már mindenhol ott száguldanak az elektromos rollerek, amelyek – jobb híján – sporteszköznek számítanak az 1975-ben elfogadott KRESZ-ben. Itt az ideje a közúti közlekedést szabályozó jogszabály megreformálásának, amelyen már egy ideje 12 szakmai szervezet és több száz szakértő bevonásával dolgoznak az illetékesek.

Átfogó KRESZ-változásra számíthatunk, az 50 éves jogszabály megérett a cserére

Fotó: Országos Balesetmegelőzési Bizottság

Csak az utolsó 15 évben 21 alkalommal változott a KRESZ

Addig is folyamatosan módosítják az 1/1975. KPM-BM együttes rendeletet, amelyet az utóbbi 15 évben 21 alkalommal írták át, aktuális változata 2025. január elsején lépett hatályba. Jól jelzi, hogy mennyire toldozott-foltozott jogszabályról van szó, hogy az idei egyik újdonság, hogy a rendőrség terrorizmust elhárító szervének gépjárműve is behajthat a buszsávba indokolt esetben – ez a 36-os paragrafus 8 bekezdésének b pontjának bb alpontjának bbc pontja. Újra szabályozták a megkülönböztető jelzést használó járművek közlekedését, beleértve azt is, hogy a védett személyt szállító jármű fényjelzés (villogó) használata nélkül is megállhat – bizonyos körülmények között – tilosban, illetve hogy a mentőautó szirénázás nélkül (de villogva) hajthat be éjszaka behajtani tilos tábla hatálya alatt lévő útszakaszra.

Nem tudni, mikor lép majd életbe az új KRESZ, egyelőre még az előkészítő munka zajlik. Folyamatosan érkeznek a hírek arról, milyen változásokra számíthatunk, de semmi konkrétum nem ismert az ügyben. Csak remélni tudjuk, hogy "jövőbiztos" jogszabályt alkotnak majd, amiben például az önvezető járműveket is szabályozzák; nehogy egy ma is meglévő technológia miatt aztán egy-két év múlva hozzá kelljen nyúlni a KRESZ-hez.