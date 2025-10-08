Nem csak az autósoknak, minden közlekedőnek újra kell tanulnia a KRESZ-t

Anno 1975/1-es törvényként fogadták el azt a KRESZ-t, ami 1976. január 1-től hatályos, tehát szűk 1 év felkészülési időt adtak a közlekedőknek arra, hogy megismerjék és alkalmazzák az új szabályokat. Jövőre ennél gyorsabban kell majd megtanulni az új közlekedési szabályrendszert, hiszen az ígéretek szerint 2026. szeptember 1-én lép majd hatályba az új jogszabály, amelynek kihirdetési időpontja még nem ismert. Hosszas előkészítő munka vezet az új KRESZ megalkotásához, ezért noha a végleges jogszabály még nem ismert, azért főbb vonalakban már tudjuk a változásokat.

Nem csak a járművek közlekedők, a gyalogosok számára is hoz újat a 2026 szeptember 1-jére ígért KRESZ

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

Ezekre az újításokra számíthatunk a korszerű KRESZ-ben

Szabályozzák a mikrojárműveket (ide tartozik az elektromos roller is), sebesség szerint (25 km/h a határ) választják kategóriára őket. A nagyobbakra már kötelező biztosítást kell kötni és védőfelszereléseket (vezetői engedély?) is megkövetelnek.

Megreformálják a kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályokat, különös tekintettel a csoportos tekerésre. 14 év alattiaknak kötelező lesz a sisakviselés biciklizéskor.

Nem mobilozhatnak a gyalogosok a gyalogátkelőhelyen – a zebra mellett a vasúti átjáró is ide tartozik.

Bevezetik az iskola/óvodazóna fogalmát, ahol tanítási időben csak 30 km/órás tempóval lehet haladni.

A követési távolságot másodpercben határozzák meg: autópályán 2 másodperc, máshol 1 másodperc lemaradással lehet csak követni az előttünk haladót.

Már nem csak ajánlás, hanem kötelező lesz a cipzárelv alkalmazása az elfogyó sávoknál, azaz az útszűkületnél egy járművet be kell engednie maga elé mindenkinek.

A jelenleg csak személyautókra vonatkozó B kategóriás jogosítvány tulajdonosának nem kell külön vizsgát tennie a B125-ös kategóriának megfelelő motorok vezetéséhez – ha legalább két éve megvan a jogosítvány.

A motorkerékpárosok számára több védőfelszerelést írnak elő: a bukósisak mellett protektor, kesztyű és zárt cipő is kötelező lesz.

Változnak a sebességhatárok, a 3,5 tonnánál nehezebb haszonjárművek megengedett legnagyobb sebességét felemelik 80 km/órára lakott területen kívül, gyorsforgalmi utakon felfelé is el lehet majd térni (tábla jelzi) a jelenlegi 110 km/óra illetve 130 km/óra limittől.