Sokan vágytak erre az olasz csődörre

Tipikus olasz: hátra kör alakú lámpákat kapott a Coupé

Fotó: Autó-Motor

Turbómotorral támadt

Az első lámpákat is magában foglaló motortértetőt felnyitva szinte az autó egész eleje feltárul előttünk, s persze a figyelem centrumában ott a kétliteres, 16 szelepes turbómotor. A 195 lóerővel elérhető végsebesség 225 km/h, a 100 km/h-ra való felgyorsuláshoz 7,5 másodperc elég. A keresztben elhelyezett motor hengereihez a Weber gyártmányú befecskendező egyenként porciózza ki az ólmozatlan benzint, a hajtóerő mind teljesebb átvitelét a féltengelyeket összekötő segédtengelyen elhelyezett, differenciálfékként működő viszkókuplung segíti. Az utastér igazi sportvilág. A kemény kárpitú ülések borítása fekete bőr, az állítás meglehetősen korlátozott, mondhatnánk, egyszerű (cserébe ott a kormány két irányú állíthatósága). Tökéletes éket formáz az autó. Másképp nehéz is lenne elérni a 225 km/h végsebességet. Nemcsak kívül, hanem belül is Pininfarina álmodta meg a formatervet. Művét kézjegyével is ellátta. Mint egy Ferrarin, a FIAT Coupé hátulján is köralakúak a hátsó lámpatestek.

Hirtelen érkezett meg a turbós motor ereje

Fotó: Autowp

Azok a tapadós gumik…

Fontos tulajdonság, hogy jó az oldaltartás, és a könnyen előrebuktatható támla mögött könnyű a hátsó ülésekre való bejutás. Ha már itt tartunk, ez a kupé valóban nem 2+2-es, a hátsó ülők számára elfogadható oldal- és lábtér áll rendelkezésre, az egyetlen hiányosság a fejtér, 160 fölötti utast ne kényszerítsünk a hátsó ülésre. Az oldalkárpitok és a műszerfalborítás szintén fekete, bőrhatású, nagy ötlet a körbefutó fémbetét, amelyet a karosszéria színére fényeztek. Némi elfogultsággal állítható, ilyet csak egy olasz karosszériatervező tud kitalálni, manapság, amikor már a nagy sorozatú autókban is fabetétekkel (utánzatokkal) operálnak, a Pininfarina visszatér a lassan elfeledett fémhez és utólag felhelyezett betétként alkalmazva felidézi vele a hatvanas évek autóhangulatát. A kerek műszerek között ott az olajnyomás- és az olajhőmérséklet-jelző, a sebességmérőt 260-ig skálázták, a fordulatszám-jelzőn 8000 a legnagyobb szám, 6250-től tart a piros mező. Benzinállás-jelző és vízhőfokmérő egészíti ki a készletet, a kontroll-lámpák alul, vékony csíkban kaptak helyet. Máskülönben semmi különös, a szerelvényfalon minden egyszerű és stílusos, a manapság divatos forgókapcsolókkal pontosan szabályozható a szellőzés és a fűtés, a tesztünkben szereplő Plus-kivitel szériatartozéka a légkondicionáló berendezés is. A szép formájú külső tükrök belülről, villanymotorokkal állíthatók, miként az oldalüvegek is. Állítható a fényszórómagasság és a műszerfal-világítás erőssége. Indulás előtt célszerű bekapcsolni a biztonsági övet, mert másképp idegesítően világít egy piktogram a műszerfalon, s azután a bőrbevonatú kormányt alaposan megmarkolva kezdődhet a tánc.

A turbó 3000/min táján kapcsol be, és a Coupé megindul, mint akit hátba vágtak. A vezető (és az utas) viszont úgy érzi, mintha mellbe vágták volna, a gyorsulás káprázatos.

Nem túl erős a motorhang, inkább a szélzaj válik meghatározóvá, méghozzá meglehetősen hamar, 100 km/h körül. A kemény, feszes futóműveket jólesik kanyargós utakon munkára fogni, s kihasználva a Pirelli P Zérók kitűnő tapadását, egész figyelemreméltó oldalgyorsulásokat lehet elérni. Ha a Coupé gyorsulását elismeréssel említettük, ugyanezt kell tenni a lassulása kapcsán is, a 15 colos könnyűfém keréktárcsát szinte teljesen kitöltő belső szellőztetésű tárcsafékek blokkolásgátló felügyelete mellett dolgoznak meg a hatásos lassulásért, s természetesen itt is komoly szerephez jutnak a gumik. Összességében kedvező benyomásokat szereztünk próbautunk során a Coupéról, amely extravagáns külsejéhez méltó motort kapott, a teljesítményhez szabott futóművekkel és fékekkel. Egyéni vonásai révén eredményesen szállhat szembe a jobbára Japánból érkező vetélytársaival, hiszen a sportkocsirajongók nem tartják megbocsáthatatlan hibának a kissé nehézkesen kapcsolható váltót és az erős szélzajt, főleg, ha azt a kedvenc márka produkálja, mondván, ha minden tökéletes, akkor mi abban a sport?