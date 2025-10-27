Ez az autógyártó dacol a trendekkel – olyat dörretene, amit eddig senki nem mert megcsinálni

A nemzetközi autós szaksajtóban egyre gyakrabban merül fel, hogy a Mazdának milyen irányba kellene mozdulnia. A bátor technikai megoldásairól híres japán gyártó állítólag már fontolóra is vette, hogy egy klasszikus, nagy kupéval bővítse kínálatát, amely mutatja, hogy vannak még gyártók, amelyek úgy gondolják, a szabadidő-autókon túl is van élet.

Egykor ilyen kupét is gyártott a Mazda

Fotó: Autowp

A kupé forma örök

Az 1968-ban debütált Mazda Cosmót sokan a mai napig a legszebb és legkülönlegesebb Mazdák közé sorolják, a típus világszerte nagy rajongótáborral rendelkezik. A márka a Cosmóval akarta bizonyítani, hogy a hagyományos motoroktól eltérő megoldások – mint a Wankel-motor – is életképesek lehetnek. Így nem meglepő, hogy sokan várják, hogy a Mazda újra kínáljon egy kétajtós, gran turismót, az eredeti Cosmo szellemiségében. Bár a japánok még mindig kínálnak Wankel-motoros autót az MX-30 R-EV képében (áramtermelőként funkcionál a motor), sokkal logikusabban tűnik, hogy a nagyméretű szabadidő-autókban használt soros hathengeres blokkot vessék be. Persze a nagy kérdés az, hogy a világviszonylatban kicsinek számító, független gyártó be merje-e vállalni egy rétegmodell fejlesztését és piacra dobását. Mivel a kupék piaca kis túlzással a prémiumgyártók játszóterévé vált, van benne kockázat. De a Mazdát mindig is különutas gyártóként tarthattuk számon, vagyis nem lennénk meglepve, ha merészet lépnének!