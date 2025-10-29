A következő 3 évben 7-8 külföldi gyárat akar nyitni a Lada

Hírlevél

Mivel a hazai piac nem megy, külföldön próbálnak szerencsét az oroszok. Kérdés, lesz-e elég pénz a Lada terveinek megvalósítására?
Nem áll valami fényesen az orosz állam tulajdonában lévő Lada autógyár helyzete, belföldön jelentősen visszaesett a fizetőképes kereslet, a kínai autók megjelenése miatt sok vásárló pártolt el tőlük. A legutóbbi EU-s csomagban már a Lada vezetőjére, Makszim Szokolovra és a Togliatti Különleges Gazdasági Övezetre (az autógyár és a beszállítók) is kiterjesztették a szankciókat – igaz, a gyakorlatban ez nem jelent változást, hiszen az elmúlt években az AvtoVAZ függetlenítette magát az európai beszállítóktól. Az előre meneküléssel próbálkoznak azzal, hogy megpróbálják felpörgetni az exportot – idén 20 000 autót értékesítenek jellemzően az egykori FÁK-közösség területén.

A Lada Granta, Aura, Vesta, Iskra, Niva Legend, Niva Travel és Largus egymás mellett.
Nehéz a hazai piac, úgyhogy a Lada külföldön próbálna szerencsét
Fotó: Lada

Apró szépséghiba, hogy nincs pénze a Lada gyárnak a terjeszkedésre

Három év alatt 7-8 autógyárat akarnak létrehozni baráti országokban, ahol a Togliattiból küldött készletekből szerelnék össze a Lada-típusokat. Kirgizisztán, Kazahsztán és Üzbegisztán mellett Afrikában és a Közel-Keleten is akarnak összeszerelő üzemet létrehozni, és felmerült még Észak-Korea is, ahol ugyan nincs valódi kereslet járművekre, cserébe nagyon olcsó a munkaerő. Apró probléma, hogy a Ladának jelenleg nincs pénze mindezek megvalósítására, és az aktuális orosz kamatszintek mellett nem éri meg hitelből végezni a befektetéseket, szóval nem tudni, megvalósul-e a Lada terve. Oroszországban egyébként olyan nehéz helyzetben van az autóipar, hogy a piacvédő intézkedések miatt helyben gyártó (összeszerelő) kínai gyártók is azt fontolgatják, inkább Kínából látják el a piacot autókkal.
 

 

