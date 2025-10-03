Megépítették az oroszok „golyóálló” kisautóját?

Sokáig Izsnyevszkben készült a Vesta, amelynek a gyártását aztán jelentős összegek befektetésével hazavitték Togliattiba – logisztikailag is jelentősen leegyszerűsödött ezzel a Lada élete. Azonban az orosz állam tulajdonában lévő autógyárnál nem feltétlenül az ésszerűségi szempontok diktálnak, ezért például az új kisautójuk, az Iskra Szentpéterváron készül. Togliattiból szállítják a festett karosszériát, a részben előszerelt alkatrészeket, amiket aztán az egykori Nissan gyárban szerelnek össze – nem csoda, hogy a nagyobb méretű Vestánál drágábban mérik az új kisautót.

Túlsózott vízben gázoltak a Lada Iskra prototípusok, hogy meggyőződjenek a korrózióvédelem és a technika tartósságáról

Fotó: Lada

Nem csoda tehát, hogy a Lada minden lehetőséget megragad arra, hogy új konstrukcióját méltassa, most például a fejlesztési folyamat lezárását jelentő tesztelésről osztott meg információkat. Mivel a gyári garancia 3 év/100 000 km, a nyúzópróbákon 6 év/150 000 km-nek megfelelő kiképzést kaptak a prototípusok. Túlsózott vízzel teli medencékben, sós permettel teli kamrában és klímakamrában végezték a korrózió-állósági tesztet, utóbbinál többször megfagyasztották és kiolvasztották az autókat. Az esőztető kamrának új, mozgatható padlót készítettek, hogy a sós víz tényleg eljusson minden helyre. Egy szedán és egy kombi prototípust kínoztak ilyen körülmények között 11 héten át, majd a végén apró darabokra vágták a karosszériát, hogy a rejtett üregeket is meg tudják vizsgálni. E során arra a megállapításra jutottak, hogy a korróziógátló bevonat és a fényezés ellenáll az orosz időjárási viszonyoknak, a horganyzott lemezeknek köszönhetően még felületi rozsdát se találtak. Számítógépes szimulációval állapították meg, hova kerüljön a horganyzott bevonat, a klasszikus rohadási pontok mellett még azokra a felületekre is jutott abból, ahová a kavicsok csapódnak be.

Mozgatható padlót építettek be az esőztető kamrába, hogy a sós víz minden üregbe eljusson

Fotó: Lada

A gyári tesztpályán 28 prototípus egyenként 150 ezer kilométert tett meg, autópályán, gázlón, kavicsos utakon, kátyús aszfalton, egyenetlen macskaköves felületen. Annyira szimulálták a valóságos használatot, hogy még az időszakos autómosáson is átestek az Iskra prototípusok, utóbbiak között volt kerti slaugos öblítés, lándzsás mosóval végzett illetve gépi tisztítás is. A gyakorlati teszteléssel párhuzamosan rázópadon (minden kerék egy-egy hidraulikus aktuátorhoz csatlakozott) is vizsgálták az összeszerelési minőséget, a menetprogramot valós utakon megtett adatok rögzítésével állították össze, épp csak megállás nélkül ment az autó több évnyi folyamatos taxihasználatot szimulálva.