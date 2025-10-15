Újfajta jelzőlámpákat szereltek fel; rossz nézni, mit művelnek azóta az autósok – videó

A közlekedési szabályok az egész világon nagyjából egységesek, de időnként itt-ott bevezetnek valami újítást, amivel meg lehet lepni a közlekedőket. Ez történt az amerikai Massachusettsben is, ahol újfajta közlekedési lámpa okoz zavart.

Úgynevezett „gyalogos hibrid jelzőfényekről” van szó, amelyek egyelőre túl bonyolultnak bizonyulnak az autósok számára. A megszokottak helyett az új lámpák ötfajta jelzést adhatnak: kikapcsolt, villogó sárga, folyamatos sárga, piros és villogó piros.

A folyamatos sárga azt jelenti, hogy lassítani kell a gyalogosok miatt, míg a villogó sárga azt jelenti, hogy fel kell készülni a megállásra. Folyamatos pirosnál meg kell állni, míg a villogó piros azt jelzi a sofőröknek, hogy álljanak meg, majd haladjanak tovább, amikor a gyalogátkelőhely szabad.

Videón az új lámpa:

Az Amherst Egyetem tanulmánya szerint az új lámpáknál a sofőrök közel 25 százaléka hajtott már át piros lámpán. Ez a szám 65 százalékra ugrott a villogó piros jelzés vizsgálata során.

Számos sofőr akkor állt meg, amikor nem kellett volna: 9 százalékuk állt meg, amikor nem működött a lámpa, míg 19 százalékuk villogó sárgánál tette ugyanezt.

Az eredmények ellenére a kutatók optimisták, szerintük a közlekedők valószínűleg folyamatosan alkalmazkodnak majd az új lámpákhoz, ahogy egyre több lesz belőlük.