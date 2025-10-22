Világítás nélkül autózott egy nő Budapesten, hiába ordítottak rá, képes volt ezt tenni – videó

Nem mindennapi képességekkel megáldott sofőrrel hozta össze a sors a Bpiautosok.hu egyik olvasóját. A budapesti Szentmihályi útra ráforduló kereszteződésben észlelte, hogy a mögötte lévő nő lámpa nélkül közlekedik, annak ellenére, hogy már régen besötétedett.

"Kihajoltam az ablakon, dudáltam és ötször tájékoztattam őt erről, ekkor úgy nézett rám, mint hal a szatyorból, teljesen ignorálta az elmondottakat" - írta a felvétel beküldője.

Lámpa nélkül át a piroson - videó:

A kamerás autó vezetője néhány perccel később a külső sávba tért át, mivel kanyarodásra készült. Ezt követően a nő irányjelzés nélkül a külső sávba rántotta a sötét autóját, nem sokon múlt az ütközés.

És itt még nem volt vége, mert a nő a kanyarodósávból végül a piros lámpát és a záróvonalat figyelmen kívül hagyva egyenesen ment tovább. A rendőrség eljárást indított az ügyben.