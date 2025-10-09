Online forrásból jó eséllyel használhatatlan láthatósági mellényt vásárol az ember

A német ADAC és az osztrák ÖAMTC autós klubok most kifejezetten a gyermekek számára készített – kisebb méretű – láthatósági mellényeket vizsgálták, hiszen most kezdődik ezeknek a szezonja. Összesen 25 gyártótól vásároltak ilyen biztonsági eszközt, azonban ezeknél 13 esetben a fényvisszaverő-tulajdonságuk nem érte el az ide vonatkozó EN 17353 szabványban szereplő értéket. Ezzel már nem számítanak biztonsági eszköznek, hiszen kb. annyi a hasznuk, mintha egyszerű világos ruházatban lenne az ember.

A rossz láthatósági mellény annyit ér, mint a világos ruházat - a jó mellénnyel négyszer (!) távolabbról észlelhető a gyalogos

Fotó: Ralph Wagner / ÖAMTC

Rossz látási viszonyok között egy sötét ruhában lévő embert 25 méterről észlel az autóvezető, világos ruházatnál 40 méterre növekedik a láthatósági távolság, míg a fényvisszaverő csíkokkal ellátott láthatósági mellényt viselő embert már 150 méter távolságból jól lehet látni. Ez döntő különbség, a lakott területen belül megengedett 50 km/órás tempóval haladva a féktávolság – tehát az észleléstől kezdve a megállásig – 28 méter.

A jó láthatósági mellény nem drága, már 3 euróért van megfelelő gyermek-mellény

A szakemberek barkács- és autós áruházakban szereztek be 5 gyermek méretű láthatósági mellényt, ezenkívül 20-at rendeltek online áruházakból. Amíg előbbiek mind megfeleltek a teszten, utóbbiak közül 13, azaz kétharmaduk (!) megbukott. Ráadásul a szállítási költség miatt az online rendelt láthatósági mellények jellemzően drágábbak, mint azok, amelyeket ki is lehet próbálni vásárlás előtt. Ilyenkor figyelni kell az EN 17353-as szabványra utaló címke meglétére. Vásárláskor úgy lehet kipróbálni, hogy a láthatósági mellény alján lévő fényvisszaverő csíkok működnek-e, hogy 3 méter távolságból megvilágítja őket az ember (például a telefon beépíttet vakujával), akkor azoknak vakító fehérnek kell lennie.

Az online forrásból származó gyermek láthatósági mellények kétharmada megbukott a teszten, nem veri vissza a fényt

Fotó: Ralph Wagner

A láthatósági mellény színe csak nappal javítja a felismerhetőséget, inkább csak ízlés kérdése, hogy sárga, zöld, piros vagy narancs a szövet színe. Az ADAC a láthatósági mellények tesztjén megbukott gyártókat megkereste, ezenfelül a német hatóságnál kérte, hogy tiltsák meg ezeknek a termékeknek a forgalmazását.

