Különleges autóval jelentkezik a Toyota

A Toyota Century különleges helyet foglal el a világ legnagyobb autógyártójának kínálatában. A típus első nemzedéke 1967-ben debütált, és azóta mindössze két teljes generációváltáson történt: először 1997-ben, másodszor 2017-ben újult meg alapjaiban, ami jól mutatja a Toyota filozófiáját. Nem az egymást követő divathullámok szerint gyártják a Century-t, hanem ritkán nyúlnak hozzá, de akkor a lehető legjobb luxusautóval állnak elő. A típus mindig is a japán elit – diplomaták, vállalatvezetők és a császári család – járműve volt, ráadásul a Century modellek kézzel készülnek, kizárólag Japánban állítják őket elő jobbkormányos kivitelben, így eleve nagyon szűk réteghez szólnak.

Igazi luxusautók: a V8-as hibrid hajtással ellátott, 5,5 méter hosszú limuzinból és a V6-os plug-in rendszerrel büszkélkedő 5,3 méteres SUV modellből áll jelenleg a Century-kínálat

Bővül a luxusautó választék

A 2023-ban bemutatott Century SUV, azaz a márka második modellje már egyértelműen jelezte, hogy a Toyota luxusautója készen áll új kategóriák meghódítására. A legfrissebb hírek szerint azonban a Century kínálata tovább bővülhet. Új karosszériaváltozatokra számíthatunk – például kétajtós kupé vagy luxus egyterű is csatlakozhat a Century-portfólióhoz, amellyel a cél nem más, mint globális szintre emelni a márkát. A cél nem is lehet más, mint a Rolls-Royce, a Bentley és a Mercedes-Maybach ügyfélköréből vevőket átcsábítani. Nem érdemes legyinteni a Toyota terveire, gondoljunk csak arra, hogy az 1989-ben bemutatott Lexus márka viszonylag rövid idő alatt meghódította az egész világot…