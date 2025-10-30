Csökkenti a CO2-terhelést a Mazda benzines sportkocsi-tanulmánya

A Mazda főnöke, Moro Masahiro szerint a fenntartható közlekedés nem jelenti azt, hogy le kell mondani a vezetési élményről. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, a japánok karbonsemleges üzemanyagot is készítenek (egy 1000 literes tartályban az algák két hét alatt 1 liter üzemanyagot készítenek, a folyamat végén az algák élelmiszer-alapanyagként hasznosíthatóak), illetve kifejlesztették a Mazda Mobile Carbon Capture technológiát. Ez közvetlenül a kipufogógázból szedi ki a CO2 gázokat, amit ipari alapanyagként lehet hasznosítani. A fenntarthatóságot segítő technológiák mellett azért autókat is bemutattak a japánok.

Plug-in hibrid sportkupé és okos városi kisautó a Mazda két új tanulmánya

Fotó: Mazda

Benzinmotoros Mazda sportkocsi, ami csökkenti a CO2-terhelést

Leginkább a LED-es technológiának köszönhetően fejlődik az aktuális Kodo-formavilág. A Mazda Vision X-Coupe esetén lapos, elnyújtott karosszériát készítettek – már amennyire azt a technológia lehetővé tette. Az ötajtós felépítmény hossza 5050 mm, szélessége 1995 mm, magassága 1480 mm, és ehhez 3080 mm-es tengelytávolság tartozik. Lemondtak a klasszikus hűtőrácsról, helyette szemfogként elhelyezett menetfények adnak némi kontúrt az orrnak, a több részre osztott hátsó lámpa egyik ága messze felszalad a csomagtérnyílás mellett.

Ennek a sportkocsinak mégis a hajtása az, ami a rajongók szívét megdobogtatja. A Mazda itt nem hatótávnövelőként, hanem plug-in hibrid hajtás részeként használja a forgódugattyús Wankel-motort, egészen pontosan egy kéttárcsás, biturbó feltöltéssel rendelkező benzinmotort készítettek. Ez egy villanymotorral együtt 510 lóerős rendszerteljesítményt kínál. Elektromos módban 160 km a hatótávolság, benzinnel is feltöltve akár 800 km-re is eljut a Vision X-Coupe. A Mazda által kifejlesztett karbonsemleges benzin és a Mazda Mobile Carbon Capture rendszer használatával az autó csökkenti a levegő CO2-tartalmát!

A Vision X-Compact tanulmány egy olyan városi kisautót mutat meg nekünk, amely nem egyszerű helyváltoztatási eszköz, de igazi jó barátja a használónak. Ehhez olyan fejlett mesterséges intelligenciát használnak, ami nem csak reagálni tud a kérésekre-kérdésekre, de magától – a korábbi tapasztalatok alapján – tud célokat javasolni. Az életjelek alapján következtet a vezető kedélyállapotára, annak megfelelően veszi játssza le a használó zenéit. De olyan funkcióval is rendelkezik a Mazda MI-je, hogy nem csak a leggyorsabb, legrövidebb vagy legtakarékosabb utat tudja kiszámolni a navigáció, hanem akár a legizgalmasabbat is (a korábban említett vezetési élmény…).