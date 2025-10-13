Kapaszkodjon! Ezek a legrosszabb autók!

A brit What Car? megbízhatósági felmérést végzett, amelynek keretében több mint 32 ezer autóst kérdeztek meg a szigetországban arról, hogy az elmúlt 24 hónapban milyen műszaki meghibásodást észleltek járműveiknél. A megbízhatósági listán 30 márka 227 különböző modellje szerepel, ami mutatja, hogy a merítés igencsak bőséges. A top 10-es listán német, japán, dél-koreai, francia és svéd típus is szerepel.

A megbízhatóság nagyon fontos! A listán meglepő modellek is szerepelnek

Megbízhatóság: már nem a régi?

A lista tizedik helyén a Renault Austral szerepel 80,4 százalékos megbízhatósággal, amelynél leginkább a hibrid komponensek (akkumulátor, villanymotor) okoztak problémát. A kilencedik helyezett, 80,1 százalékos Hyundai Ioniq épphogy megelőzte a francia SUV-t, de itt más jellegű gondok adódtak: javítás idején egyszerűen túl sokat kellett várni az ügyfeleknek az elkészült járműre. A lista nyolcadik helyén tanyázó Volkswagen ID.4-es is egy elektromos autó (79,6%), amelynél a villanymotor és az akkumulátor okozott problémát - az más kérdés, hogy a vevői visszajelzések alapján a VW nagyvonalúan bánt a kuncsaftokkal. A hetedik modell, az Audi Q7-es (78,6%) is egy VW-csoportos modell, ráadásul a hatodik helyezett Volvo S90/V90-es pároshoz (76,7%) hasonlóan kifejezetten drága autó. Az ötödik helyen is egy prémiummodell végzett: a Mercedes C-osztály (76,3%) esetében nem kedvező a tendencia, a felmérés kiemeli, hogy az aktuális modell esetében több a probléma (sebességváltó, elektromosság), mint a korábbi, 2014-2022 között gyártott nemzedék esetében. A lista következő szereplője, az egyébként roppant megbízható autókat kínáló Mazda nagyágyúja a CX-60-as (76,2 %), amelynél a futómű, a kormányzás, illetve a hibrideknél az akkumulátor adja fel a leckét a tulajoknak. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Kia Sportage-et (2016-2021) találjuk 72,9 százalékos értékkel (motor- és váltóproblémák), míg a második helyre a 2020-tól gyártott VW Tiguan került 64,2 százalékkal. A legkevésbé megbízható autó címét azonban a Nissan Juke kaparintotta meg a felmérésen 55,2 százalékos eredménnyel. A japán crossovernél a motor és az elektromos rendszer hiábai okoztak kellemetlen perceket a tulajdonosoknak.