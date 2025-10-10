Megérkezett az olcsó Tesla!

Eredetileg 25 000 dolláros olcsó villanyautót ígért a Tesla, aztán meggondolta magát, és külön belépőmodell helyett inkább arra fordította az erőforrásait, hogy a meglévő autóit tervezze olcsóbbra. Az eredmény a Standard felszereltség a Model 3 és a Model Y esetén, helyenként meglepő spórolással. A korábban Long Range néven futó felszereltség mostantól kezdve Premium névre hallgat, a csúcson változatlanul a Performance áll. Kérdés, az 5500 illetve 5000 dolláros árcsökkenés elég lesz-e ahhoz, hogy visszacsábítsa a vásárlókat a márkához? A rend kedvéért a listaárhoz hozzájön még 1390 dollár szállítási költség és 250 dollár rendelési költség is.

300 lóerős hajtómotor és 69,5 kWh kapacitású akkumulátor kerül a spórolós Teslákba

Fotó: Tesla

Meglepő helyen spórol az extrákon a Tesla

Amíg a Model 3 Standard esetén csak a dísztárcsás acélfelnik árulkodnak az alapszintről, a Model Y Standard orráról lespórolják a fényszórókat összekötő LED-csíkot. Mivel olcsóbb, megtartják az üvegtetőket is, de az onnan érkező napfénynek csak a személyautó belsejében örülhetnek az utasok, a szabadidő-autónál tetőkárpittal eltakarják azt. Szoftveres funkciókat is kivettek az alapszintből, nincs például AM/FM rádió – ezzel egyébként autóként mintegy 70 dollárt spórolnak azzal, hogy nem kell zavarszűrő ellenállásokkal az interferenciától védeni a rendszert. A Model Y első ülései közötti konzolt átalakították, ott nagy méretű nyitott tárolót alakítottak ki.

Csak a Model S-ben élvezhető az üvegtető, az Y-ban eltakarják - cserébe praktikus tárolót alakítanak ki az első ülések között. Az üléskárpit műbőr/szövet

Fotó: Tesla

Már nem teljesen műbőr, hanem műbőr/szövet az üléskárpit, nincs elöl ülésszellőztetés, hátul -fűtés. Egyszerűbb az ajtókárpit, nincs elektromos kormányoszlop-állítás, elektromos külső tükör állítás, hátsó érintőképernyő a klíma-funkciók szabályozására. A hátsó ülés ledöntését csak kézzel, az utastér felől lehet végezni, az első csomagteret is kézzel kell nyitni.

A fényszóró-összekötés hiányáról ismerhető fel a Model Y standard

Fotó: Tesla

A technikából is visszavettek egy keveset, a belépő modelleknél 69,5 kWh kapacitású akkumulátort adnak, a hátsó tengelyre szerelt hajtómotor teljesítménye 300 lóerő, az USA szabvány szerint 517 km-es a hatótávolság – a számok alapján az élmezőnyben mozog a tudás. A Tesla Model 3/Y Standard esetén nem lehet válogatós az ember, hiszen korlátozott színválaszték (az alap szürkén kívül a fekete és a fehér is 1500 dolláros felár) és egy extra (vontatási csomag 1000 dollárért) áll a rendelkezésére, illetve a be lehet fizetni a Full Self Driving (Supervised) csomagra is 8000 dollárért.