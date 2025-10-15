Minden szabályt felrúgott a Mercedes-Benz, ilyen autót még senki sem csinált

Nem jött a Mercedes-Benznek a belső égésű modellekkel párhuzamosan futó villanyautó-kínálat, a mainstream irányába viszik el a környezetbarát típusaikat. Az akkumulátoros-elektromos modellek közös ismertetőjegye lesz a jövőben a klasszikus hűtőrácsra utaló orrpanel, amelyet első sorozatgyártású autóként a GLC EQ kap majd meg. Azonban amíg a nagy méretű szabadidő-autón még úgy-ahogy helyénvalónak tűnik a hűtőrács-panel, nehezen tudja elképzelni az ember, hogyan is nézhet az ki egy személyautón. Ebben segít az Iconic nevű tanulmányautó, amely rögtön a szuperkupék világába kalauzol el minket.

A fekete fényezés napelemként működve termel áramot a Mercedes-Benz Iconic akkumulátora számára

Fotó: Mercedes-Benz Group AG / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Klasszikus formák modern műszaki megoldásokkal vegyülnek a Mercedes-Benz jövőjében

A Mercedes-Benz számára új korszakot nyit a formatervezésben az akkumulátoros-elektromos átállás, azonban ez nem egy új fejezet, hanem valamikor a múlt százas ötvenes-hatvanas éveiben már megismert megoldásokhoz nyúlnak vissza – kiegészítve az idő közben bekövetkezett műszaki fejlődés vívmányaival. Például olyan fényezést kapott a karosszéria, amely napelemként működve képes energiát termelni, egy 11 négyzetméteres felület évi 12 000 km-re elég energiát tud termelni optimális körülmények között. A kormányzást elektronikus jelátvitellel végzik, így már nem köti a klasszikus kormányoszlop elhelyezésének nyűgje a formatervezők kezét, és gyorsabban működik az összkerék-kormányzás is.

A húszas-harmincas évek Art Deco stílusa volt a meghatározó a belső térnél

Fotó: Mercedes-Benz Group AG / MediaPortal Mercedes-Benz AG

A függőlegesen álló óriási hűtőrács-panel a legendás 600-ast idézi, de itt már nem csak a csillogásért felel, de fényshow-t is játszik, ha arról van szó. A hátulnézet egyértelműen a legendás sirályszárnyas 300 SL-t idézi, és a belső térnél is ez a típus volt a mérvadó, igaz, itt a harmincas években modernnek számító Art Deco elemeket is használtak. A műszerfal meghatározó része a Zeppelin névre keresztelt üvegszobor, amelyen belül a négyküllős kormánykerék mögött analóg műszerek informálnak, középen négy órát helyeztek el egymás alatt – ezek egyike a mesterséget intelligenciát használó digitális segéd „otthona” –, az anyósülés előtt dokkol a stilizált léghajó. A klasszikus külső mögött a legmodernebb elektromos rendszer dolgozik, az idegrendszer alapján felépített hálózatot az önvezető technológiára szabták, annak segítségével a vezérlőegység áramfogyasztása 90%-kal csökkenthető a mai gyengébb tudású önvezető rendszerekhez képest.