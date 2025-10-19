Igenis lehet ötvözni a modern technikát és a klasszikus Mercedes-Benz megjelenést

A Mercedes-Benz 600-as, vagy ahogy a kínálaton belüli pozíciójáról a köznyelvben nevezték, a Grosser (nagy) uralkodóházak és diktátorok kedvelt választása volt, mert a gyár szó szerint minden kívánságot hajlandó volt megvalósítani, legyen szó (képcsöves) tévéről, (rádió)telefonról, vagy éppen pezsgőhűtőről, a Landaulet- vagy nyújtott karosszériáról nem is beszélve. Ma már gyűjtők vagy múzeumok féltve őrzött kincsének számítanak ezek az óriások, azonban a Los Angelesben működő Kugel Werks nevű műhely szerint itt az ideje leporolni ezeket. Hatalmas tartalékok rejtőznek az autóban, ahogy azt a Kugel Werks 600 Grosser nevű alkotás mutatja.

Egy 612 lóerős, öt éves E 63 AMG minden kényelmi- és biztonsági szolgáltatását tudja a Kugel Werks által épített Mercedes-Benz 600-as

Fotó: Kugel Werks

A klasszikus Mercedes-Benz megjelenést modern AMG technikával ötvözik

Arról van szó, hogy egy 2020-as Mercedes-Benz E 63 AMG karosszériáját cserélték le az egykori luxuslimuzin felépítményére, amihez 20 centit bele kellett toldani a tengelytávolságba (vajon miért nem S-osztlyból indultak ki?). Annak érdekében, hogy a sokkal szélesebb felfüggesztéssel és a nagy kerekekkel működjön az öreg karosszéria, a sárvédőket kiszélesítették. Nem finomkodtak, klasszikus tuningfogásokkal készítették el az új karosszériaelemeket karbonból.

Fotó: Kugel Werks

Az eredmény egy olyan autó, ami a múlt század hatvanas-hetvenes éveinek a megjelenését az aktuális kényelmi- és biztonsági felszerelésekkel, illetve 612 LE/850 Nm teljesítménnyel ötvözi. Egy ilyen nagy műtét nem olcsó, nagyságrendileg 1 millió dolláros árral kell számolni. A Kugel Werks egyébként szívesen megvalósít hasonlóan extrém kívánságokat, már folyamatban van például egy W111-es kupé karosszéria adaptálása egy másik modern alapra...