Mercedes-Benz CLA

Életnagyságú Hot Wheels- és bádogautót is építettek a Mercedes-Benz CLA-ból – galéria

11 perce
Olvasási idő: 5 perc
A bádogautó virtuális, a Hot Wheels valóságos játékosoknak készül. Az 1:64-es Mercedes-Benz CLA Hot Wheels jövő tavasszal kerül kereskedelmi forgalomba.
Mercedes-Benz CLAHot WheelsLeague of Legendsautós hír

A Hot Wheels kisautóknál rendszeres, hogy a valóságban megépített tuningautók alapján készítenek kisautókat. Most szerepcsere történt, hiszen a Hot Wheels tervezői által elkészített Mercedes-Benz CLA-t életnagyságban is megépítették, túlméretezett szárnyakkal és sima felületű műanyag kerekekkel együtt.

A Mercedes-Benz CLA Hot Wheels egy épített New York díszlet előtt, játkautó-pályával együtt.
Az 1:64-es méretarányú kisautó minden tökéletlenségét átvitték az életnagyságú szoborra a Mercedes-Benz szakemberei
Fotó: Mercedes-Benz

Egyedi marad az 1:1-es Mercedes-Benz CLA Hot Wheels, az 1:64-est jövőre lehet megvásárolni

Olyan jól sikerült az életnagyságú Hot Wheels kisautó, hogy ha nem látnánk az autót valódi hús-vér emberek körében, az ember azt gondolná, hogy csak számítógépes grafikáról van szó. Műanyag lemezekkel váltják ki az ablakokat, eltüntették a karosszériaelemek illesztési réseit, óriási méretű légterelőkkel takargatják a jellegzetes formájú hátsó lámpákat. Meggyőző lett a fekete, világoskék rózsaszín fényezés, az elöl narancs-, hátul fekete kerekekkel együtt.

Galéria: Mercedes-Benz CLA Hot Wheels
Fotó: Mercedes- Benz
1/20
Mercedes-Benz CLA Hot Wheels

 

Amíg az életnagyságban megépített Mercedes-Benz CLA Hot Wheels egyedi darab marad, és majd az amerikai forgalmazó mutogatja majd azt különféle rendezvényeken, az 1:64-es méretarányú kisautó jövő tavasztól lesz majd megvásárolható.

A League of Legends videójáték-világbajnokság 2025-ös rajtjára a Mercedes-Benz egyedi bádogborítású CLA kupét készített. A játék kiadója, a Riot Games adta az ötletet, a megvalósítást az autógyár emberei végezték a győztesnek járó kupa mintájára.

Das League of Legends Mercedes-Benz CLA Art Piece vereint Automobildesign mit Gamingkultur. The League of Legends Mercedes-Benz CLA Art Piece unites automotive design with gaming culture.
Fotó: Mercedes-Benz / Clemens Ascher / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az ezüst króm bevonat, a kék zafír és az arany díszítés a Summoner's Cup új dizájnját tükrözi. A művészeti alkotás színvonalú vázába vésett feliratok a 2011 és 2024 közötti világbajnokságok győztes csapatait jelenítik meg, tisztelegve a bajnokság története, valamint a League of Legends, az e-sport és a játékosközösség előtt. A műalkotás egyben az e-sportot globálisan ismertté tévő rajongók szenvedélyének és elkötelezettségének szimbóluma.

Das League of Legends Mercedes-Benz CLA Art Piece vereint Automobildesign mit Gamingkultur. The League of Legends Mercedes-Benz CLA Art Piece unites automotive design with gaming culture.
Fotó: Mercedes-Benz / Clemens Ascher / MediaPortal Mercedes-Benz AG

Az egyik legnépszerűbb, többszereplős online csatatéren zajló stratégiai játék világbajnoksága három kínai nagyvárosban – Pekingben, Sanghajban és Csengtuban – zajlik majd október 14. és november 9. között, a Mercedes-Benz pedig hivatalos autóipari partnerként támogatja az eseményt azzal a céllal, hogy újfajta kapcsot teremtsen a járműtervezés, a művészet és a gamer közösség között.
 

Inspiriert vom neuen Summoner's Cup: Das League of Legends Mercedes-Benz CLA Art Piece. Inspired by the new Summoner's Cup: The League of Legends Mercedes-Benz CLA Art Piece.
Fotó: Mercedes-Benz / Clemens Ascher / MediaPortal Mercedes-Benz AG

 

