Életnagyságú Hot Wheels- és bádogautót is építettek a Mercedes-Benz CLA-ból – galéria

Amíg az életnagyságban megépített Mercedes-Benz CLA Hot Wheels egyedi darab marad, és majd az amerikai forgalmazó mutogatja majd azt különféle rendezvényeken, az 1:64-es méretarányú kisautó jövő tavasztól lesz majd megvásárolható.

A League of Legends videójáték-világbajnokság 2025-ös rajtjára a Mercedes-Benz egyedi bádogborítású CLA kupét készített. A játék kiadója, a Riot Games adta az ötletet, a megvalósítást az autógyár emberei végezték a győztesnek járó kupa mintájára.

Az ezüst króm bevonat, a kék zafír és az arany díszítés a Summoner's Cup új dizájnját tükrözi. A művészeti alkotás színvonalú vázába vésett feliratok a 2011 és 2024 közötti világbajnokságok győztes csapatait jelenítik meg, tisztelegve a bajnokság története, valamint a League of Legends, az e-sport és a játékosközösség előtt. A műalkotás egyben az e-sportot globálisan ismertté tévő rajongók szenvedélyének és elkötelezettségének szimbóluma.

Az egyik legnépszerűbb, többszereplős online csatatéren zajló stratégiai játék világbajnoksága három kínai nagyvárosban – Pekingben, Sanghajban és Csengtuban – zajlik majd október 14. és november 9. között, a Mercedes-Benz pedig hivatalos autóipari partnerként támogatja az eseményt azzal a céllal, hogy újfajta kapcsot teremtsen a járműtervezés, a művészet és a gamer közösség között.

