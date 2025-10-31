Hírlevél

autós hír

Békésen autózott a kanyargós úton, a következő pillanatban jött a brutális csattanás - videó

1 órája
Elszabaduló furgon ütközött frontálisan egy autóval. A Mercedes vezetője csak várta a csattanást.
Kanyargós úton kocsikázott egy Mercedes vezetője, amikor szemből váratlan akadály érkezett. Egy furgonos valószínűleg gyorshajtás miatt veszítette el uralmát a járműve felett, akármivel próbálkozott, irányíthatatlan maradt.

A kamerás autó vezetője a fékre lépett, hátha megmenekülhet a csattanástól, de az ütközés valójában elkerülhetetlen volt. Mindkét sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett a balesetben.

Videón a Mercedes és a kisteherautó ütközése:

 

