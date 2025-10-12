Hírlevél

autós hír

31 évig porosodó, ritka Mercedest találtak egy bátaszéki garázsban - fotók

Különleges, majdnem hatvanéves autó került elő egy bátaszéki garázsból. A veterán Mercedes most új életet kezdhet.
autós hírMercedes-Benzgarázsoldtimer

31 évig porosodott egy bátaszéki garázsban az a Mercedes-Benz W110 "Fecske", amelyet hamarosan újjávarázsol új tulajdonosa.

Az 1967-es autó a maga patinájában öregedett meg, de kiállása, vonalai most is gyönyörűek, ajtajai úgy csukódnak, mint új korában. A beltérben a kárpitozás is az eredeti, ráadásul ritka hatszemélyes kivitelről van szó.

Sok fotón a Mercedes:

Az autó minden osztrák okmánya és kulcsai is megvannak, motor- és alvázszámai eredetiek, így az Oldtimer Automobil szerint restaurálásra érdemes állapotú 58 éves korára. Műszaki vizsgája 1994-ben járt le.

 

