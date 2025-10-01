Anno a Minit adta nekünk, most mopedautóval tér vissza az Austin márka

A brit autógyártás egyik ékköve volt az 1905-ben alapított Austin, amely 1922-ben dobta piacra a Seven nevű kisautóját, amelynek a licenváltozatát Németországban Dixi néven gyártották – ezt az eisenachi üzemet vásárolta meg a BMW, amivel belépett az autógyártók közé. 1959 augusztusában dobták piacra Alec Issigonis zseniális konstrukcióját, a Minit. Ezt követően jöttek a zavaros British Leyland évek, utoljára 1987-ben használták az Austin márkanevet. Miután privatizálták a céget, Rover Csoportra nevezték át, és elfelejtették megújítani a márkanév bejegyzését, amely így szabad préda lett, és így John Stubbs 2019-ben bejegyezte a márkanevet és megalapította az Austin Motor Car Company korlátolt felelősségű társaságot. Ez először 2023-ban addot arról hírt, hogy az újjászületésen dolgozik, de csak most készültek el első új típusukkal, ami valójában egy mopedautó.

Karcsú, villanymotoros mopedautóval támad fel az Austin márka

Fotó: Austin

Még a Mazda MX-5-ösnél is fürgébb az Austin mopedautója

Most, hat évvel később Nigel Gordon-Stewart irányítja a céget, és elkészültek az első termékükkel. Az Austin Arrow megjelenésében az egykori Seven-t idézi, de nem igazi autó, hanem villanymotoros mopedautó, ennek megfelelően ez L7e kategória műszaki elvárásainak felel meg. Tehát valami hasonlóról van szó, mint a szlovák Patak Rodster esetén, a klasszikus megjelenést kombinálják a lehető legegyszerűbb technikával.

Szabad a színválasztás, egyébként nincs beleszólása a vásárlónak a kialakításba

Mindössze 605 kg a saját tömeg, részint azáltal, hogy 20 kWh kapacitású az akkumulátor, amivel 160 km a szabványos hatótávolság. A brit jármű 20 lóerős csúcsteljesítményű hajtómotorjával 7,8 másodperc alatt gyorsul végsebességig, ami 100 km/órás tempót jelent.

20 lóerejével 100 km/órás csúcssebességre jó az Austin Arrow

Fotó: Austin

Viszonyításként ezzel fél másodpercet ver rá az 1,5-ös Mazda MX-5-ösre, aminél 8,3 másodperc a hivatalos sprintidő. A japánok javára kell mondani, hogy ők teljes értékű autót adnak 28 585 fontos indulóáron, míg az Austin Arrow mopedautó alapára 31 000 font – csak színválasztás van, extrákat nem kínálnak. Nagy-Britanniában már megindultak a kiszállítások, most a Közel-Keleti és Észak-Amerikai exporton dolgoznak.

