Austin Arrow

Anno a Minit adta nekünk, most mopedautóval tér vissza az Austin márka

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A brit autógyártás egyik csillaga volt az Austin, amely most támadt fel. Villanymotoros mopedautó-roadsterrel léptek piacra.
Austin Arrow, elektromos autók, Seven, roadster, autós hír, mopedautó

A brit autógyártás egyik ékköve volt az 1905-ben alapított Austin, amely 1922-ben dobta piacra a Seven nevű kisautóját, amelynek a licenváltozatát Németországban Dixi néven gyártották – ezt az eisenachi üzemet vásárolta meg a BMW, amivel belépett az autógyártók közé. 1959 augusztusában dobták piacra Alec Issigonis zseniális konstrukcióját, a Minit. Ezt követően jöttek a zavaros British Leyland évek, utoljára 1987-ben használták az Austin márkanevet. Miután privatizálták a céget, Rover Csoportra nevezték át, és elfelejtették megújítani a márkanév bejegyzését, amely így szabad préda lett, és így John Stubbs 2019-ben bejegyezte a márkanevet és megalapította az Austin Motor Car Company korlátolt felelősségű társaságot. Ez először 2023-ban addot arról hírt, hogy az újjászületésen dolgozik, de csak most készültek el első új típusukkal, ami valójában egy mopedautó.

Az Austin Arrow mopedautó parkol egy házfal előtt.
Karcsú, villanymotoros mopedautóval támad fel az Austin márka
Fotó: Austin

Még a Mazda MX-5-ösnél is fürgébb az Austin mopedautója

Most, hat évvel később Nigel Gordon-Stewart irányítja a céget, és elkészültek az első termékükkel. Az Austin Arrow megjelenésében az egykori Seven-t idézi, de nem igazi autó, hanem villanymotoros mopedautó, ennek megfelelően ez L7e kategória műszaki elvárásainak felel meg. Tehát valami hasonlóról van szó, mint a szlovák Patak Rodster esetén, a klasszikus megjelenést kombinálják a lehető legegyszerűbb technikával.

Szabad a színválasztás, egyébként nincs beleszólása a vásárlónak a kialakításba

Mindössze 605 kg a saját tömeg, részint azáltal, hogy 20 kWh kapacitású az akkumulátor, amivel 160 km a szabványos hatótávolság. A brit jármű 20 lóerős csúcsteljesítményű hajtómotorjával 7,8 másodperc alatt gyorsul végsebességig, ami 100 km/órás tempót jelent.

20 lóerejével 100 km/órás csúcssebességre jó az Austin Arrow
Fotó: Austin

Viszonyításként ezzel fél másodpercet ver rá az 1,5-ös Mazda MX-5-ösre, aminél 8,3 másodperc a hivatalos sprintidő. A japánok javára kell mondani, hogy ők teljes értékű autót adnak 28 585 fontos indulóáron, míg az Austin Arrow mopedautó alapára 31 000 font – csak színválasztás van, extrákat nem kínálnak. Nagy-Britanniában már megindultak a kiszállítások, most a Közel-Keleti és Észak-Amerikai exporton dolgoznak.
 

 

